Castellví de Rosanes és entre els municipis amb més maduresa digital

L'Ajuntament de Castellví de Rosanes se situa en els llocs capdavanters quant a la maduresa digital entre municipis de 1.001 a 5.000 habitants, segons l'índex que ha fet públic el Consorci Administració Oberta de Catalunya

(AOC). Concretament, Castellví de Rosanes és al lloc 14è d'un total de 249 municipis d'aquest rang de població, i es troba entre els 70 primers si es té en compte el conjunt de Catalunya. Aquest índex de maduresa mesura la feina dels ajuntaments en la digitalització dels tràmits i serveis a la ciutadania i en les comunicacions entre administracions.

En una escala que va de 0 a 100, sent 100 el màxim de maduresa digital, l'Ajuntament de Castellví de Rosanes té un nivell de maduresa de 73 punts. Dels municipis del Baix Llobregat, Castellví és un dels municipis on hi ha més implantació i, alhora, més activitat en matèria d'administració electrònica. Es pondera, doncs, tant la implantació de la tecnologia com l'ús que se'n fa.