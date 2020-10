Sorea alerta que el canvi climàtic fa els municipis més vulnerables

La companyia especialitzada en la gestió del cicle integral de l'aigua, Sorea, ha advertit que els efectes del canvi climàtic i els episodis meteorològics extrems que se'n deriven fan que els municipis siguin molt més vulnerables. Amb aquest avís, la companyia vol conscienciar la població de l'emergència climàtica amb motiu del Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, que se celebra avui, 24 d'octubre. En aquest sentit, Sorea ha publicat un vídeo a les xarxes socials on es visualitzen els efectes d'episodis meteorològics, com el Glòria i la riuada que just fa un any va assolar la Conca de Barberà. En el vídeo es mostra la ràpida capacitat de resposta i efectivitat de la companyia per minimitzar l'impacte d'aquests temporals en la ciutadania.

En un comunicat, la compa-nyia assegura que està compromesa a seguir treballant al costat dels ajuntaments i les administracions per incrementar la resiliència de les infraestructures del cicle integral de l'aigua.

«Estem treballant per mitigar els efectes de l'escalfament global», afirma Raquel Pallach, directora de Desenvolupament Sostenible de Sorea, en el vídeo, i destaca la reducció d'emissions, l'aposta per les energies renovables i la mobilitat sostenible com a accions que ja du a terme la companyia. Així mateix, remarca que «treballem per adaptar-nos a la nova situació de clima extrem i apostem fermament per l'economia circular i la reutilització de l'aigua en els temps actuals d'escassetat i variabilitat del recurs».