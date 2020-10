Vilanova del Camí instal·la elements de protecció al mercat de Sant Hilari

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha instal·lat recentment diferents elements de protecció com tanques i pilones a l'entorn del mercat municipal de Sant Hilari. L'objectiu és protegir els vianants, i per aconseguir-ho s'evita a partir d'ara l'aparcament massiu i indegut de vehicles que fins ara es produïa de forma recurrent en aquesta zona, segons ha explicat el consistori en un comunicat.

Segons es detalla en aquest comunicat, per part de l'àrea d'obres del mateix Ajuntament van planificar la instal·lació d'aquests elements de protecció i seguretat a l'entorn de la zona del mercat municipal després que els serveis d'inspecció municipal i també la Policia Local alertessin que hi havia molts vehicles que feien moltes parades i molts estacionaments indeguts en aquesta zona. Aquest fet, afegeix la nota emesa pel consistori, posava en perill la seguretat dels vianants que circulaven per les voreres de la zona.

Amb aquesta instal·lació, expliquen, es millora la mobilitat de les persones així com també la seva seguretat a l'entorn del mercat municipal de Sant Hilari.