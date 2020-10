Esparreguera limita l'accés al mercat setmanal per guanyar seguretat

El mercat no sedentari d'Esparreguera ha incorpora noves mesures de seguretat per a donar compliment a la limitació de l'aforament del 30%, tal com fixen les mesures especials aprovades per la Generalitat per a contenir la transmissió de la Covid-19 a tot Catalunya. El dijous es va posar en marxa un únic accés d'entrada al mercat, que es fa pel carrer de Sant Joan amb carrer de Sant Miquel, i un únic punt de sortida que es fa pel carrer de Barcelona, a l'alçada del carrer de La Passió.

També es van incrementar les mesures d'higiene, amb dispensadors de gel hidroalcohòlic i control de temperatura en el punt d'accés. El nombre de parades no es veu afectat per les noves restriccions i, per tant, es mantindran totes en la seva ubicació habitual.

El mercat ambulant se celebrarà en el seu emplaçament usual, als carrers de Barcelona i de Sant Joan, però es delimita tot el circuit amb tanques i cintes i es controlarà l'accés, que només es podrà fer pel carrer de Sant Joan. A l'entrada i a la sortida hi ha dos controladors que vetllen perquè l'aforament no superi el 30%, és a dir, que com a màxim hi podran haver 270 persones usuàries de manera simultània dins del recinte. En el punt d'accés es fan controls de temperatura.