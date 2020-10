Els darrers casos positius a Olesa eleven el nivell de transmissió i el risc de rebrot

La pandèmia no fa concessions. Fa una setmana, Olesa de Montserrat vivia en una situació relativament tranquil·la respectes el contagi del virus covid-19, però la detecció de nous casos ha ha fet que la taxa de risc de rebrot per Covid-19 sigui ja "molt alt", amb un índex de 616 (una setmana abans era de 26,50), i l'anomenada Rt (nivell de transmissió) de 3,58; és a dir, el nombre de persones a les que una persona positiva pot infectar és de més de tres. L'Ajuntament d'Olesa ha demanat a la ciutadania "extremar especialment les mesures de protecció". L'Alcalde, Miquel Riera, ha remarcat que "contenir el virus depèn de tots i totes, hem de reduir a zero les interaccions socials innecessàries i prendre totes les precaucions de distància, mascareta i rentat de mans en aquelles activitats imprescindibles". Segons l'alcalde, "trencar la cadena de contagis, contenir el virus i evitar el desbordament sanitari encara es possible".

Explica l'Ajuntament que a Olesa, segons les dades facilitades pel CAP, entre el 17 i el 23 d'octubre, el nombre de persones que havien donat positiu a la prova PCR era de 43, i el conjunt de persones positives de 62, totes amb seguiment domiciliari. Des que va assumir la realització de les proves PCR, el passat 11 de maig, el CAP Olesa ha realitzat ja 4.004 tests. En aquest sentit, l'augment de la velocitat del contagi ha fet que el CAP reaccioni multiplicant el nombre de proves PCR per tal de tallar la cadena de contagis.

De tots els infectats, només hi haurà un ingrés hospitalari, a l'Hospital comarcal de Martorell. Una pacient que es troba a plant.

Les residències d'Olesa, alguna de les quals van patir molt en la primera fase del virus, ara passen una situació molt més estables. Tres són verdes (és a dir, no tenen cap positiu, segons la classificació de la Generalitat) i tres grogues (en aquest cas per l'aïllament preventiu per nous residents).

Pel que fa a la situació a les escoles d'Olesa, actualment hi ha cinc grups confinats: tres a l'escola Daina-Isard i dos a l'escola Sant Bernat.

La situació a Olesa de Montserrat no és diferent a la de la resta de municipis de la comarca i Catalunya, on el risc de rebrot i la velocitat de contagi s'ha disparat. Al conjunt del Baix Llobregat Nord l'índex de risc de rebrot és de 950 punts, i a Catalunya de 788.

