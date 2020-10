Olesa congela les principals taxes i impostos municipals per al 2021

El ple de l'Ajuntament d'Olesa ha aprovat les ordenances fiscals per al 2021, que preveuen, entre d'altres, una congelació dels principals impostos i taxes locals, millores en les bonificacions en tributs com l'IBI, la rebaixa de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en el cas d'obertura de nous negocis i la creació d'una taxa per cobrar a les entitats bancàries per l'aprofitament de la via pública per a la instal·lació de caixers.

L'alcalde, Miquel Riera, va destacar que la proposta d'ordenances fiscals complia el compromís «de revisar-les totes per actualitzar-les en aquells punts on havien quedat obsoletes o on es podien incloure noves clàusules». Segons l'alcalde, la proposta de l'equip de govern, que preveu la congelació dels principals impostos i taxes locals, és la resposta al context actual, «amb una crisi sanitària que està desembocant en una crisi social i econòmica». D'aquí que, a banda de congelar impostos, s'incrementin algunes bonificacions, com és el cas de l'IBI, o es rebaixin conceptes com per exemple el que han de pagar els comerços per l'obertura de negoci en concepte de declaració responsable, «que fins ara era de 1.250 euros i ara no arriba a 500».

El regidor de Junts per Catalu-nya Domènec Paloma va defensar la proposta d'ordenances fiscals per al 2021 assegurant que «aquest 2020 la pandèmia ens ha fet actuar a molts nivells i per això cal actuar amb responsabilitat».

Les ordenances es van aprovar amb el vot favorable de l'equip de govern (Bloc Olesà i Junts per Catalunya) i l'abstenció de PSC, ERC, Cs i la CUP.

Des de la CUP, el regidor Marc Serradó va assegurar que l'equip de govern no havia aplicat totes les mesures que l'any passat havia demanat la CUP a canvi de votar favorablement les ordenances del 2020 «en un acte de responsabilitat», com, per exemple, fer que la taxa d'escombraries no sigui lineal sinó «que es pagui per generació» i s'avanci en l'estudi de la recollida porta a porta.

El regidor de Cs José María Paniello es va mostrar d'acord amb l'actualització feta en les ordenances i d'acord amb la taxa de caixers, malgrat que «amb els pocs caixers que hi ha a Olesa poca cosa ens solucionarà». La regidora d'ERC Marola Cantarell va criticar, per la seva banda, que l'any passat el seu grup havia reclamat que s'apostés per una «fiscalitat progressiva» i que no s'havia fet, quan «amb el tipus de renda que hi ha a Olesa és possible fer-ho».

Per la seva banda, el regidor del PSC Carlos Fernández va carregar contra l'equip de govern assegurant que les modificacions introduïdes no havien estat idea seva, sinó «propostes d'altres grups». També va assegurar que Bloc Olesà i Junts per Catalunya havien tingut l'oportunitat d'aplicar «un model més progressiu i equitatiu, adaptat al segle XXI, i ens trobem amb una proposta de mínims».