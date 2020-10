Òdena ensenya a la seva gent gran a ser hàbil amb les noves tecnologies

L'Ajuntament d'Òdena, amb el suport del Consell Comarcal de l'Anoia, impulsa el projecte «EsTIC+aprop», que té com a finalitat formar en noves tecnologies les persones més gran de 65 anys amb interès per aprendre a fer servir mòbils i tauletes. La proposta de formació inclou facilitar l'aprenentatge per fer videotrucades, per demanar hora al metge, per fer compres i per buscar informació, participar en tallers i cursos virtuals, peer exemple.

El projecte té una primera fase en la qual una tècnica de l'Ajuntament contactarà telefònicament amb totes les persones més grans de 65 anys del municipi per fer una petita enquesta i saber si es disposa de telèfon mòbil, l'ús que se'n fa, el que els agradaria fer i les necessitats. La segona fase serà quan voluntaris, prèviament formats i acreditats, es trobaran amb les persones grans interessades a aprendre a utilitzar el telèfon mòbil o tauleta.

La regidora de Servei a les Persones, Alba Gallardo, explica que aquest projecte és molt ben rebut i encara més en el moment que arriba, ja que, entre altres, pot donar resposta al sentiment d'aïllament no desitjat i agreujat per la covid-19. També és una eina per fomentar la cohesió intergeneracional. En aquest sentit, l'Ajuntament d'Òdena fa una crida a tothom qui hi vulgui participar, ser voluntari, perquè contacti amb l'Àrea de Serveis a les Persones. Prèviament rebran una formació i se seguirà en tot moment les recomanacions sanitàries.