Centenars de persones donen suport als empresaris igualadins detinguts per la Guàrdia Civil

Centenars de persones s'han concentrat aquest vespre a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada en suport als tres empresari anoiencs, Oriol Soler, Toni Fuster i Roc Aguilera, que ha estat detinguts amb altres empresaris i independentistes relacionats amb l'entorn de Puigdemont, de l'1-O i de Tsunami Democràtic. Després de la concentració, un grup de manifestants s'han traslladat cap a la caserna de la Guàrdia Civil, on hi havia un ampli dispositiu de Mossos d'Esquara i de la Poliica local amb la intenció d'evitar incidents. El Govern d'Igualada, de Junts x Igualada, i el grup d'ERC han donat suport a la protesta.

Marina Llansana, parella d'Oriol Soler, ha parlat davant dels concentrats sota el balcó de l'ajuntament. S'ha mostrat segura malgrat els moments de tensió que ha passat durant tot el dia amb la detenció de la seva parella a les 8 del matí i registres al seu domicili i a la seva empresa, Lidera. Llansana ha assegurat que "l'Oriol [Soler] és un empresari coherent, conveçut de les seves idees independentistes i mai no s'ha amagat". Ha assegurat, també, que se l'acusa de malversarció de fons públics i ha recordat que "no pot haver comès aquest delicte perquè mai no ha tingut un càrrec públic". Llansana ha explicat que el detingut ha marxat dient que "no es panadeix de res i que no canviaran les seves idees" i ella hi ha afegit que "no podem callar davant d'aquesta situació".

Llansana, a part de rebre el suport de la pràctica totalitat de regidors del govern de Junts x I i d'ERC, també ha tingut al seu costat a Marcel Mauri, vicepresident primer d'Omnium Cultural, i referent d'una entitat que fa 3 anys que té el seu president, Jordi Cuixart, a la presó. Mauri ha etzivat que n'està "fart de la provocació de l'Estat". Considera, com també indicaven algunes de les pancartes que es podien veure a la plaça, que es tracta d'una revenja. "L'Estat espanyol només entén la repressió". Mauri ha assegurat "que l'Esta no suporta la diferència, ni la dessidència, ni la llibertat".

Molt molest amb la situació, el líder d'Òmnium, ha indicat que "ens mereixem viure en un país on ho hagis de tenir por perquè un dia de matinada et truquin a casa i et detinguin". Abans de les intervencions s'ha llegit un manifest de suport a la vintena de persones registrades, algunes de les quals detingudes, i de condemna per l'operació de la Guàrdia civil, que instrueix el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona.