El claustre de l'institut Badia i Margarit d'Igualada denuncia mancances a les instal·lacions

El claustre de professors de l'institut Badia i Margarit d'Igualada denuncia mancances per poder impartir les classes en un context ja de per sí complex per la pandèmia i reclamen al Departament d'Educació "solucions urgents".

Es queixen que no ha estat fins al 5 d'octubre que els grups de 1r d'ESO han pogut traslladar-se del Casal Cívic de Montserrat fins al nou edifici on només poden utilitzar la primera planta. A les quatre aules noves que utilitzen no hi ha Internet ni tampoc pissarres digitals, projectors, ordinadors, equips de no ni part del mobiliari. A més a més, la connexió a les aules de l'antic edifici és "molt limitada" i això "entorpeix" de forma important l'activitat docent i l'accés als continguts en digital.

En un comunicat, el claustre de professors del centre denuncia que les mancances causen "desànim" i una "sobrecàrrega" a alumnes i docents en un moment que ja és molt complicat per a tota la comunitat arran de la pandèmia.

Asseguren que en tot moment han prestat la col·laboració i comprensió durant el procés d'obertura del nou centre per la complexitat que suposa. Ara bé, creuen que davant dels endarreriments de l'obra (es preveia començar el curs al nou edifici amb tots els grups d'ESO i començar el batxillerat) i un cop passades les primeres setmanes de curs, ha arribat el moment d'exigir solucions a les mancances.

I recorden que la construcció del gimnàs no ha acabat i que la pista esportiva, "llargament promesa per l'Ajuntament", no ha ni començat.