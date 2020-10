Moren tres malalts de covid19 a l'Hospital d'Igualada en l'última setmana

Tres persones més han mort en la darrera setmana a l'hospital d'Igualada a causa de la covid-19, segons les dades que ha fet públiques el mateix centre sanitari. Des de l'inici de la pandèmia fins aquest dimecres, a l'hospital, hi ha hagut 136 defuncions, 3 mes que la setmana passada (133). La situació al centre es va complicant una mica més cada setmana, però, de moment, la direcció assegura que "la situació està controlada".

La UCI ha doblat en una setmana el número de llits ocupats per pacients covid, de 3 a 6, i s'ha vist obligada a usar més llits com a UCI. La setmana passada tenia 10 unitats i aquest en té 13. Aquest dimecres n'hi havia dos sense ocupar. Sobre el total de llist ocupats (11), el sis malalts UCI suposen un 54,54% i si la relació es fa amb el total de llits disponibles, baixa al 46,15%. L'ús de les UCI, el fet de tenir pressió assistencial per poder atendre els malalts que necessiten aquest atenció extrema, és un dels problemes que pot fer col·lapsar el sistema. En la primera onada de la pandèmia, l'Hospital d'Igualada va quedar absolutament desbordat. En va arribar a posar 16 en funcionament.

En general, la situació a l'Hospital d'Igualada és una mica pitjor que la setmana anterior. Hi ha més ocupació de llits, tot i que encara n'hi ha de lliures i hi ha 30 malalts ingressats per covid-19, tres més que la setmana anterior.Aquesta setmana passada s'han donat 27 altes hospitalàries de malalts que han tingut infecció pels Sars-Cov-2.