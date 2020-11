Igualada dona ple suport al conveni per a l'edifici de Ciències de la Salut

L'Ajuntament d'Igualada ha aprovat el conveni amb la Generalitat i la Universitat de Lleida (UdL) que ha de permetre construir la nova seu dels estudis en l'àmbit de Ciències de la Salut de la UdL a la capital de l'Anoia. El projecte ja ha fet diversos passos, entre d'altres l'enderroc de bona part de l'antic hospital, que és el terreny destinat a aquesta instal·lació.

Aquesta setmana, el ple de l'Ajuntament ha aprovat aquest acord amb la unanimitat de tots els grups, que, entre altres qüestions, planteja que l'Ajuntament d'Igualada es compromet a finançar amb fons propis i externs la primera fase de les obres amb 6 milions d'euros. Per la seva part, el departament d'Empresa i Coneixement assumeix el compromís d'aportar a l'Ajuntament d'Igualada 2 milions durant el 2020. La UdL es compromet a ubicar el nou equipament i mantenir-lo durant 50 anys. Aquest acord havia de ser presentat pel conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, però la visita va ser ajornada a última hora perquè Tremosa havia d'assistir al consell executiu extraordinari del Govern en què es debatien i s'aprovaven les noves mesures per combatre el creixement de la presència del virus de la covid-19.

El ple també va aprovar, amb el suport de tots els grups municipals, el Pla Local d'Acció Comunitària (PLACI) per als anys 2020-23 i l'atorgament de les subvencions a entitats sense ànim de lucre cor-responents a la línia dirigida als centres educatius en l'àmbit de la pràctica de l'esport escolar. La unanimitat es va mantenir, igualment, en l'aprovació de les subvencions per a la restauració de façanes, i de la pròrroga del Pla Local de Joventut 2016-2020.

En la part no resolutiva del ple, es van presentar i aprovar quatre mocions. La primera va ser una d'ERC, de suport als establiments afectats per les restriccions d'obertura: bars, restaurants i centres d'estètica. El text va tenir el suport d'Igualada Som-hi, Poble Actiu i Ciutadans, i l'abstenció de Junts per Igualada. Seguidament es va debatre una moció sobre el mateix tema, presentada per Ciutadans, de suport al gremi de bars, restauració i centres d'estètica d'Igualada. Hi van votar a favor tots els grups tret d'ERC, que es va abstenir.

El ple també va aprovar dues mocions més presentades per Poble Actiu. La primera era per a l'impuls a l'autoconsum d'energia solar fotovoltaica, i la segona per establir criteris de progressivitat en les ordenances fiscals. Els dos textos van tenir el vot a favor d'Es-querra Republicana i d'Igualada Som-hi i l'abstenció de Junts per Igualada i Ciutadans.