Quatre detinguts per aldarulls a Igualada

La Policia Local d'Igualada i els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones arran dels aldarulls que han tingut lloc aquest dissabte a la nit a la capital de l'Anoia. Segons ha informat l'Ajuntament d'Igualada, els incidents es van iniciar poc després de les deu de la nit quan un grup d'una trentena de joves va començar a cremar contenidors al Passeig Verdaguer i a fer danys al mobiliari urbà.

A més, els joves també van escridassar als agents de l'autoritat i van llançar objectes contra els vehicles policials, segons fonts del consistori. El balanç és de 17 contenidors i un vehicle cremat i una foguera a l'interior d'un parc. A banda de les quatre detencions també s'han aixecat onze actes per incompliment de l'estat d'alarma.

Fonts dels Bombers han explicat que aquesta nit han fet un total de vuit sortides per apagar contenidors a la capital de l'Anoia i una a Santa Margarida de Montbui. Les sortides les han fet entre les 22:21 i les 4:41h de la matinada. Els punts on han actuat a Igualada són el passeig Verdaguer, el carrer Sant Faust, el de Trobadiners, Pare Mariano, carretera de Manresa, les avingudes de Barcelona i Balmes i els carrers Vallbona i Sant Carles. A Santa Margarida de Montbui hi van apagar un contenidor al carrer Sant Jaume a les 2:32h.