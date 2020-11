Un Tot Sants confinat: «Cada any érem gairebé 20 persones; enguany només som els quatre i l'àvia»

Tots Sants és una data especial per a la família de la Gemma Caro, d'Igualada, que en condicions normals haguessin reunit a casa seva fins a 20 persones. Enguany, però, a causa de les restriccions de la covid-19 han decidit passar la festa els quatre –tenen dues filles- i només ha entrat a casa una de les àvies, que ha ajudat a les nenes a fer panellets. De fet, els pastissers constaten que enguany la gent ha comprat safates més petites davant la prohibició de fer trobades amb més de sis persones. Tot i això, alguns pastissers consultats per l'ACN es mostren satisfets amb les vendes. "Enguany haurem venut més o menys igual que l'any passat, ja que la tradició és manté", assegura Josep Maria Guasch, de la pastisseria Targarona d'Igualada.

La tradició de fer panellets a casa o bé comprar-los a les pastisseries es manté malgrat la pandèmia de la covid-19. El que sí que ha canviat són les celebracions amb motiu de la Castanya i Tots Sants per les restriccions de no poder fer reunions de més de sis persones. En conseqüència això s'ha notat en la quantitat de panellets que la gent compra a les pastisseries. "Hem notat que els clients agafen safates més petites", explica a l'ACN Anna Pla, responsable de la pastisseria Pla d'Igualada.

Tot i això, la gent no ha deixat d'acudir a les pastisseries a comprar panellets i, a més, el fet que enguany la festa hagi caigut en cap de setmana també els ha anat bé. "Si hagués sigut un cap de setmana normal sense restriccions la gent hauria marxat, però com que s'han quedat a casa això ens ha anat bé", relata Pla. Per la seva banda, des de la pastisseria Targarona, Josep Maria Guasch explica que la tradició de comprar panellets es manté i assegura que les vendes seran similars a les d'altres anys. "Dijous vam notar que va venir molta gent de fora d'Igualada abans que entrés en vigor el confinament perimetral i aquest cap de setmana l'afluència ha estat similar a la de l'any passat", conclou Guasch.

La pastisseria Targarona d'Igualada amb clients comprant panellets aquest 1 de novembre

Els panellets més demanats continuen sent els de pinyons, tot i que les pastisseries innoven cada any amb algun gust diferent. En el cas de la pastisseria Targarona enguany han fet panellets de menta, mentre que a la pastisseria Pla n'han elaborat de festucs. Tot i això, el pastisser Josep Maria Guasch explica que, en les dates de Tots Sants, des del seu obrador aposten per "oferir qualitat més que no pas innovar amb gustos nous".

Fer panellets a casa

Una de les activitats estrella per Tots Sants també és la de fer panellets a casa amb els nens. És el cas de la família de la Gemma Caro, d'Igualada, que enguany han decidir fer aquesta activitat amb "petit comitè". Segons ha explicat ella mateixa a l'ACN, cada any organitzaven per la Castanyada una trobada amb tota la família i s'ajuntaven prop de vint persones. Aquest any, però, amb motiu de les restriccions de la covid-19 han decidit celebrar-ho tots quatre sols (els pares amb les dues filles) i han convidat a una de les àvies perquè els ajudés a elaborar els panellets.

L'àvia és "l'experta" en l'elaboració dels panellets. Enguany ha elaborat la massa a casa seva i després ha anat fins a casa de les seves nétes per acabar de decorar-los i posar-los al forn. "Aquí fem els panellets d'una manera més divertida i hi posem xocolata o 'Lacasitos', que agraden molt a les nenes", explica Caro.