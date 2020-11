El claustre de l'IES Badia i Margarit es queixa de les mancances que té

El claustre de professors de l'institut Badia i Margarit d'Igualada denuncia mancances per poder impartir les classes en un context ja de per si complex per la pandèmia i reclamen al departament d'Educació «solucions urgents». Es queixen que no ha estat fins al 5 d'octubre que els grups de 1r d'ESO han pogut traslladar-se del Casal Cívic de Montserrat fins al nou edifici, on només poden utilitzar la primera planta. A les quatre aules noves que utilitzen no hi ha Internet ni tampoc pissarres digitals, projectors, ordinadors, ni part del mobiliari. A més a més, la connexió a les aules de l'antic edifici és «molt limitada» i això «entorpeix» de forma important l'activitat docent i l'accés als continguts en digital.

En un comunicat, el claustre de professors del centre denuncia que les mancances causen «desànim» i «una sobrecàrrega» a alumnes i docents en un moment que ja és molt complicat per a tota la comunitat arran de la pandèmia.

Asseguren que en tot moment han prestat la col·laboració i comprensió durant el procés d'obertura del nou centre per la complexitat que suposa. Ara bé, creuen que davant dels endarreriments de l'obra –es preveia començar el curs al nou edifici amb tots els grups d'ESO i començar el batxillerat un cop passades les primeres setmanes de curs–, ha arribat el moment d'exigir solucions a les mancances.

A més de les peticions a Educació, també recorden que la construcció del gimnàs no ha acabat i que la pista esportiva, «llargament promesa per l'Ajuntament, no ha ni començat». En el seu comunicat, els professors asseguren que les previsions no es van complir i la finalització de les obres va anar amb retard. «Les obres de construcció del nou edifici annex no es van acabar amb l'antelació suficient per utilitzar-lo amb normalitat des de l'inici de curs», expliquen els docents. Fan un retrat de la seva situació i indiquen que fins al 5 d'octubre els grups de 1r d'ESO no es van poder traslladar del Casal Cívic Montserrat a les instal·lacions del nou edifici.

A part dels dèficits a la part nova, a l'edifici antic tampoc no disposen de connectivitat a Internet a les aules o bé és molt limitada. Els professors defensen el canvi, però exigeixen solucions als problemes actuals. I de la mateixa manera que miren cap a Educació, també insisteixen al govern d'Igualada perquè compleixi el compromís de construir la pista esportiva.



Pistes, víctimes de la pandèmia

En aquest sentit, l'Ajuntament d'Igualada ha indicat a Regió7 que «les pistes del Badia i Margarit estaven previstes en el pressupost del 2020, «però és un dels projectes que queden ajornats per la sotragada econòmica de la pandèmia de la covid».

Els professors de l'institut Badia i Margarit han fet públic el seu agraïment a l'alumnat i les seves famílies, que pateixen les mancances de la situació actual. I també han agraït la tasca que ha fet el personal del PAS. I malgrat les crítiques al departament d'Educació i a l'Ajuntament, els professors indiquen que es mantenen «compromesos a donar el millor de nosaltres, però per fer-ho necessitem solucionar com més aviat millor la precarietat material amb què treballem des de l'inici del curs» .