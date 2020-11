L"Ajuntament de Castellolí rebaixa l"IBI per «ajudar» a passar millor la pandèmia

L'Ajuntament de Castellolí rebaixa la càrrega de taxes i impostos a empreses i famílies del municipi per ajudar a passar les conseqüències de la pandèmia. S'introduirà una rebaixa del 10% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) a tot el poble. Amb aquesta mesura, Castellolí -que fins ara estava en una franja mitjana pel que fa als imports de l'IBI a la Conca d'Òdena- passa a ser un dels municipis de l'Anoia que tindrà l'IBI més barat. La mateixa rebaixa del 10% s'aplica també damunt de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). L'Impost de construcció també viu modificacions, relacionades amb la sostenibilitat i l'energia verda: es bonificarà un 20% l'IBI a aquells veïns que instal·lin plaques solars per fabricar-se la pròpia energia a casa.

Amb aquestes rebaixes, fonts municipals han indicat que l'equip de govern espera poder ajudar les famílies a reduir despeses en un moment especialment complicat per la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

Pel que fa als ajuts a les empreses que hagin estat obligades a aturar la seva activitat, l'Ajuntament ha aprovat una bonificació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i de la Taxa d'escombraries proporcional als mesos d'aturada del negoci.

L'alcalde de Castellolí, Joan Serra, va expressar durant el darrer ple, dijous passat, que "com a Ajuntament actuarem en tot allò que sigui necessari per ajudar a les nostres empreses i a les famílies de Castellolí a tirar endavant" i va afegir que, si ara es pot treure pressió fiscal, és gràcies a l'estalvi que s'ha fet els darrers anys i que ara permet, en moments excepcionals, poder prendre mesures generalitzades per ajudar a tota la població.