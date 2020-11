Olesa millora la connexió del nucli central amb les urbanitzacions Ribes Blaves i Oasis

La connexió entre el nucli urbà d'Olesa de Montserrat amb les urbanitzacions de Ribes Blaves i Oasis ha millorat de manera notable gràcies al projecte d'arranjament del camí de les Pujades. Aquesta pista ara és transitable per a qualsevol tipus de vehicle i per als vianants. El comí s'inicia darrera l'escola Puigventós i enllaça amb les dues urbanitzacions. Aquesta pista, segons han explicat fonts municipals, requeria un manteniment continuat cada cop que hi havia un aiguat. Sovint quedava en un estat que no podria passar-hi els vehicles.

Les obres d'arranjament d'aquest camí, enllestides i recepcionades fa uns dies, van començar el passat mes de juny i han consistit en la pavimentació i en solucionar el drenatge del camí per tal de garantir el pas segur de vehicles i vianants. L'objectiu era dotar d'una segona connexió amb el nucli d'Olesa a les persones residents a Ribes Blaves i Oasis i sense passar necessàriament per la carretera B-120. Les obres d'arranjament també han permès suavitzar el desnivell que hi havia en alguns punts del traçat, que té un recorregut d'una mica més d'1'5 quilòmetres i té 4'7 metres d'ample, dels quals 2'5 metres s'han destinat al trànsit de vehicles i 1 metre al pas de vianants. També té tres zones d'estada.

El president de l'Associació de Veïns de Ribes Blaves, Pere Martínez, ha destacat que el camí "és una alternativa més" però també ha recordat que es tracta d'una pista de muntanya i, per tant, "cal circular-hi amb precaució". De tota manera, ha pronosticat que serà un camí que utilitzarà bona part del veïnat. Per la seva banda, el president de l'Associació de Propietaris Parcel·listes d'Oasis, Josep Sans, ha destacat que l'arranjament del camí de les Pujades "era una reivindicació històrica del barri, i serà molt útil quan es produeixin accidents o esllavissades a la carretera B-120, que provoquin que aquesta via quedi tallada a la circulació".

L'Ajuntament financia la fibra òptica a les dues urbanitzacions

La intervenció també millora de la connexió tecnològica dels barris de Ribes Blaves i Oasis. I és que, aprofitant aquestes obres, l'Ajuntament d'Olesa ha impulsat que es fes la instal·lació de la fibra òptica fins a les dues urbanitzacions.

En aquest sentit, l'Alcalde d'Olesa, Miquel Riera, ha explicat que "vam treballar amb l'Associació de Veïns d'Oasis i de Ribes Blaves per tal d'ampliar el contracte d'obra del camí de les Pujades i incloure la infraestructura necessària per passar el cable de fibra òptica". L'alcalde ha remarcat que "habitualment aquesta inversió la fan les companyies de telefonia, que són qui en treuen el profit. En el cas de les urbanitzacions aïllades, des de l'Ajuntament d'Olesa hem entès que cal fer aquesta inversió, ja que les companyies no troben prou interès econòmic degut al baix nombre d'abonats i la dispersió dels mateixos".

El total de les obres, inclòs l'increment per la connexió de la fibra òptica, han tingut un cost 190.000 euros amb IVA inclòs i han anat a càrrec de l'empresa Asfaltos Barcino S.L..