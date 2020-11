L'Ajuntament d'Igualada xifra en 18.000 euros els danys causats pels aldarulls de dissabte

L'Ajuntament d'Igualada ha xifrat en 18.000 euros els danys causats pels aldarulls que van tenir lloc dissabte a la nit a la ciutat. En concret, una trentena de persones va cremar 17 contenidors i un vehicle. El batlle d'Igualada, Marc Castells, ha assegurat que el consistori serà "molt bel·ligerant" amb "tots aquells que hagin comès algun delicte perquè seran perseguits". De fet, Castells ha anunciat que en les pròximes hores hi haurà més detencions a banda de les 4 que es van efectuar el mateix dissabte. "Es poden malmetre contenidors, però no destruiran la convivència", ha assegurat. A més, ha anunciat que la investigació seguirà la via penal i que l'Ajuntament es personarà "per totes les vies que calgui".

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació acompanyat pels caps de la Policia Local i els Mossos a la ciutat per lamentar els incidents que van tenir lloc dissabte a la nit a la ciutat en què una trentena de joves van cremar vehicles i contenidors. Castells ha volgut llançar un missatge contundent i ha assegurat que "serem absolutament bel·ligerants contra els actes d'incivisme, vandalisme i de destrucció de la comunitat". "No es tornaran a repetir i vetllarem perquè això sigui així", ha reblat.

L'alcalde considera que "cap protesta, per legítima que sigui, pot justificar que es cremin contenidors i un vehicle". "Respectem el dret a protestar però especialment en un context en què demanem grans esforços a la societat, sempre s'han de respectar les normes més elementals", ha detallat Castells, que ha afegit que el consistori serà "implacable" en perseguir aquells comportaments que no s'ajustin a les normes de convivència.

El batlle ha tornat a fer una crida a la col·laboració ciutadania i ha demanat als veïns de la ciutat que facin arribar al consistori qualsevol vídeo o fotografia que tinguin dels actes que van tenir lloc dissabte a la nit. A més, també ha avançat que la investigació seguirà la via penal i que "pròximament hi haurà noves detencions".