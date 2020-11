El departament de Treball destinarà un milió a la reactivació de la Conca

La Conca d'Òdena rebrà un milió d'euros del departament de Treball per contribuir a la reactivació econòmica i a pal·liar els efectes negatius que va tenir sobre aquest territori el confinament estricte que es va establir al principi de la pandèmia. El conseller Chakir El Homrani va explicar ahir que Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí van viure una situació especial i per això tenen un tracte diferenciat de la resta del país. I va posar a disposició dels alcaldes totes les polítiques de foment de l'ocupació i de foment del treball per a autònoms.

Tot i que l'ajut parla específicament dels quatre municipis, els ajuntaments han demanat que les mesures s'apliquin per al conjunt de la Conca, més enllà de les poblacions confinades, una proposta que va acceptar El Homrani. El conseller va explicar que la Generalitat té en consideració la zona de la Conca d'Òdena i els 7 municipis del Baix Segrià on es va produir el confinament. Són ajuts diferenciats, perquè aquests municipis van tenir una situació també diferent, molt més crua que la resta. Hi haurà «un pla específic per als municipis de la Conca d'Òdena perquè han tingut una afectació especial», segon El Homrani. Serà un pla que arribarà a través del Servei d'Ocupació Català (SOC), amb l'especificitat d'aplicar polítiques per «fomentar l'ocupació i el teixit productiu» a partir de la cartera de serveis del departament. I el conseller també ha anunciat que serà un pla que els ajuntaments hauran de dibuixar a partir d'ara. Perquè es tracta de fer «polítiques dissenyades des del territori», perquè el conseller entén que els alcaldes i regidors són els que tenen el coneixement de la realitat de cada zona, i els més capacitats per fer la diagnosi i establir les necessitats i prioritats. El SOC farà un seguiment i acompanyament del pla que dibuixin els ajuntaments amb els seu tècnics. El pla s'ha presentat en una roda de premsa on El Homrani ha estat acompanyat dels alcaldes de tots els municipis de la Conca, fent evident la imatge que els quatre ajuntaments del pla es comprometien a dur a terme un document que sigui per a tot el centre de la comarca. Preguntat sobre si el pla tot i que es presentava per a quatre dels municipis podria ser també per a la resta de la Conca, el conseller va mostrar-se d'acord amb la voluntat dels alcaldes i va sentenciar que «defensem a tothom» i estem d'acord amb «la mirada global sobre el territori» que proposen els alcaldes.

La taxa d'atur a la comarca de l'Anoia és de 15,4, mentre que al conjunt del país és del 13,2. I el conseller va assegurar que si es miressin les dades de la zona de la Conca d'Òdena, la relació encara seria pitjor per als anoiencs. Santa Maria de Montbui i Vilanova del Camí tenen tradicionalment un dels pitjors registres pel que fa a l'atur del país. Des de l'inici de la pandèmia s'han presentat 1.640 expedients de regulació de treball, que ha afectat 11.700 treballadors.