Els comerciants d'Igualada reclamen més vigilància per aturar els robatoris

Els representants d'Igualada Comerç han traslladat als responsables del cos dels Mossos d'Esquadra d'Igualada i a la regidora de Comerç, Carlota Carner, la seva preocupació per l'increment de robatoris en establiments de la ciutat en els darrers mesos. També ha crescut la sensació d'inseguretat, segons asseguren fonts de l'entitat comercial, en algunes zones de la ciutat. Una vegada detectada aquesta inquietud per part d'Igualada Comerç, s'ha optat per reunir-se amb els responsables de la seguretat a Igualada.

La junta directiva d'Igualada Comerç ha valorat «molt positivament les dues reunions dutes a terme» fins ara per tal d'intentar trobar mesures que aturin els robatoris. Els representants dels botiguers asseguren que han pogut compartir amb Mossos i Ajuntament les seves preocupacions i que n'han tret «el compromís i la implicació en la situació tant per part dels Mossos d'Esquadra com també per l'Ajuntament d'Igualada». Els responsables del cos dels Mossos els han fet arribar material informatiu per orientar els comerciants i diferents cartells per poder utilitzar en zones visibles dels establiments.

A partir d'ara hi haurà un contacte permanent a tres bandes (botiguers, Mossos i Ajuntament), a més d'establir una dinàmica d'estar alerta i en contacte amb els comerciants per detectar situacions d'inseguretat. També s'ha pres el compromís, segons les mateixes fonts de l'entitat comercial, d'augmentar les presència policial en hores punta i sobretot en les hores de tancament dels establiments, que era una de les peticions dels comerciants.