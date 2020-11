Marisa Vila renuncia al seu càrrec de regidora d'Ensenyament, Universitats i Joventut

La tinenta d'alcalde i regidora d'Ensenyament, Universitats i Joventut ha presentat la renúncia a càrrec seu al consistori per raons personals. En l'acte, que es va formalitzar el passat 16 d'octubre, Vila va agrair a l'alcalde haver comptat amb ella per treballar pel projecte educatiu i de joventut de la ciutat i es va mostrar satisfeta d'una etapa dedicada al servei públic des de l'Ajuntament d'Igualada. Vila ha ocupat el càrrec des del mes de juny de 2019, quan va entrar de regidora a l'Ajuntament com a independent dins l'equip de Junts per Igualada.

L'alcalde, Marc Castells, ha mostrat la seva gratitud per la bona tasca realitzada durant tot aquest temps i ha destacat la dedicació i el rigor amb què Marisa Vila ha exercit les seves responsabilitats al capdavant dels departaments que ha gestionat.