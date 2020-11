El Banc dels aliments no té prou reserves d'aliments per repartir

La central del Banc dels Aliments de l'Anoia està sota mínims. Els seus responsables assegueren que no donen l'abast, que han hagut de reduir les quantitats que es donaven als lots i que tot el menjar que entra surt immediatament. És una situació crítica. En aquestes setmanes, el Banc dels Aliments es prepara per fer una de les operacions que més recursos els aporta: el Gran recapte, que enguany també es preveu especial davant les dificultats que generen les restriccions per la pandèmia.

Les imatges del magatzem logístic del Banc dels Aliments a l''Anoia són eloqüents. Els prestatges estan buits, i el poc que hi ha correspon a una de les tres partides d'aliments anuals que arriben de la Unió Europea recentment recepcionada. Des d'aquesta central es distribueix a 13 municipis de la comarca.

Gemma Solsona, responsable del Banc d'Aliments a l'Anoia, explica que «els aliments tal com entren, surten» i encara es fa curt. «Els coeficients de producte per persona s'han hagut de disminuir perquè no arribava per a tothom», es lamenta. Solsona atribueix la situació al fet que «des del març moltes entitats noves es van donar d'alta a la federació de Banc dels Aliments», i si n'hi ha més a repartir, també influeix. Hi ha més grups, perquè s'han generat noves necessitats en indrets on fins aquest moment no havia calgut tenir banc dels aliments. A Catalunya, hi ha 28 grups més.

La situació del Banc dels Aliments és tan extrema que a aquests grups que s'han incorporat darrerament no se'ls pot distribuir aliments en aquests moments perquè no hi ha fons. «Aquesta situació ens està portant a una pobresa severa i cronificada i amb la incertesa de si anirà en augment», explica Solsona.

I la situació és tan preocupant, tot i tenir en compte que hi ha moltes empreses, comerços i particulars que continuen aportant al Banc dels Aliments. «Les donacions són molt generosa», segons la responsable del banc a l'Anoia, que afegeix que malgrat mantenir les entrades «el volum de persones que actualment necessita aliments és superior al recapte que fem entre tots i totes».

El pròxim dia 16 de novembre s'inicia el Gran Recapte, que enguany canvia per la Covid. Aquest any, en comptes de donació d'aliments es demana una aportació econòmica «, ja que no podem mobilitzar a les persones voluntàries en els supermercats, en el transport, gestió dels aliments, i distribució», ha explicat Solsona.

Els responsables del Banc dels aliments són conscients del canvi que suposa per a les persones que hi participaven i tenen clar que és un risc, però demanen als que sempre han col·laborat que continuïn compromesos. «No podem defallir, ja que aquest any la pandèmia ha suposat un agreujament de la situació de pobresa». Al Banc han tingut un increment d'un 40% de famílies que necessiten aliments i al mateix temps, està cronificant la demanda de les famílies que ja eren usuàries.

Solsona assegura que «aquesta demanda i nova situació no entén de gènere, estatus, formació sinó que té a veure amb tota la població, ens interpel·la a tots i només entre tots podrem donar resposta». Del 16 al 21 de novembre es podran fer aportacions d'1,50 euros als supermercats. Aquest any s'hi incorporen botigues de proximitat, que estaran identificades amb un cartell de la Gran Recapte. També es poden fer aportacions a la pàgina www.granrecapteonline.com.