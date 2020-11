El grup Colisée obre una nova residència de gent gran a Igualada, per a 91 persones

El Grup Colisée ha obert a Igualada la seva nova residència. L'espai es va acabar a correcuita durant la primera fase de la pandèmia, ja que l'Ajuntament igualadí el preveia com un espai d'habitacions hospitalàries per poder descongestionar el centre sanitari de la capital de l'Anoia en cas de necessitat. Finalment, aquestes habitacions que ara ja estan dedicades a gent gran no van ser necessàries com a ampliació de l'hospital.

La residència Colisée Igualada, ubicada al número 41 del carrer de Sant Carles, en ple centre del municipi, en el que era l'antic edifici de Mútua Igualadina, té 91 places distribuïdes en quatre pisos i suposarà la creació d'uns 65 llocs de treball quan arribi a la plena ocupació. La renovació total de les instal·lacions ha significat una inversió de 7,5 milions d'euros.

Els responsables de la nova residència han explicat que s'ha adaptat a la normativa actual per atendre possibles casos de covid dels mateixos interns. A més a més, el grup disposa d'un pla de contingència propi que és d'aplicació a tots els centres del Grup Colisée, que inclou formació constant dels treballadors, protocol de neteja reforçada, seguretat en l'estoc d'equips de protecció individual (EPI) per garantir l'abastament en tot moment, recorreguts senyalitzats, programa intern de tests ràpids i protocol de sectorització. Altres mesures ben visibles són la instal·lació de mampares de separació, i un expositor a la porta d'accés del centre amb guants, mascaretes, solució hidroalcohòlica i desinfectant per a sabates i roba a totes les entrades.

Marc Garcia, director de Colisée Igualada, ha destacat que «seguint amb el model d'atenció del Grup Colisée, l'equipament i els serveis de Colisée Igualada estan dissenyats per satisfer les necessitats i desitjos de les persones grans que necessiten una atenció continuada i volen viure la residència com una prolongació del seu habitatge». També ha subratllat que la nova residència té «un equip humà multiprofessional i altament qualificat per assegurar el benestar, la rehabilitació integral i el desenvolupament de la vida social dels residents».