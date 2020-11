Marc Castells perd per a la regidoria d'Educació la professora Marisa Vila

Marisa Vila va presentar a principis del mes d'octubre la renúncia al càrrec a l'actual alcalde d'Igualada, Marc Castells. En el seu cessament hi ha fet constar motius personals, després d'haver estat al davant del departament d'Ensenyament i Joventut des de l'inici del mandat. La incorporació de Marisa Vila, professora amb prestigi a Igualada i políticament independent, va ser una de les principals novetats en la candidatura que tornava a liderar Castells.

La següent de la llista de Junts x Cat, Montserrat Duch, que havia estat en el passat mandat regidora d'Hisenda, completarà l'equip de Junts x Igualada que lidera Castells i que és l'únic grup de govern. L'alcalde està estudiant aquests dies com afronta una remodelació del seu govern atenent la idoneïtat de Duch a l'àrea econòmica.

L'acceptació de la renúncia no es va produir fins al dia 16 d'octubre i aquesta pròxima setmana se celebrarà una sessió plenària de caràcter extraordinari on es donarà a la resta de regidors membres de la corporació de la renúncia. El ple és el pas imprescindible perquè la Junta electoral activi el procés per al relleu de regidors. Després del dia 16 d'octubre, l'Ajuntament d'Igualada ha celebrat una sessió ordinària, amb l'absència de la regidora Vila, però en aquesta sessió Castells va limitar a informar a la resta que no hi havia pogut assistir per «motius personals». Vila només ha dit a través d'una nota de premsa que deixava el càrrec per motius personals.

ERC, el primer grup de l'oposició a Igualada, no s'acaba de creure els motius del cessament i reclama a l'alcalde Castells que expliqui el perquè. Tot i la distància política amb l'equip de govern, des d'ERC es valora molt positivament la tasca que ha fet Vila al davant del departament, fent front a problemes escolars d'Igualada i també a tota la crisi de la covid.

ERC d'Igualada demana «explicacions» a l'alcalde d'Igualada, Marc Castells i consideren «molt greu» que s'hagi arribat en aquesta situació «enmig de la pandèmia i en uns moments tan complexos per als centres educatius».

Des d'ERC asseguren que «calen explicacions públiques per part de l'alcalde sobre els motius pels quals ja no es compta amb el treball de la regidora d'Ensenyament que comptava amb el consens de diversos grups de l'oposició» i deixen entreveure que hi havia discrepàncies entre la visió de l'alcalde i la regidora, unes suposicions que neguen de totes totes des del govern.

ERC ressalta les mesures positives dutes a termes recentment com «el reforç d'anglès gratuït per a les escoles i alumnes que ho necessitaven, impulsar una reducció de ràtios per repartir la matrícula viva a les escoles de la ciutat, l'impuls i el compromís amb la taula per l'equitat educativa, el programa Endavant amb l'ESO» o la resolució satisfactòria d'un problema amb el càtering d'una llar d'infants, entre d'altres. Per als republicans, el govern de Castells «fa aigües en un moment de crisi econòmica i social com l'actual».