El govern de Cabrera d'Anoia denuncia l'exalcalde a Antifrau per «irregularitats» en el seu sou

L'actual equip de govern a Cabrera d'Anoia, Units per Cabrera – ERC – AM, ha denunciat davant l'Oficina Antifrau de Catalunya a l'exalcalde del municipi, Salustiano Monteagudo (PSC). Segons els republicans, malgrat que l'any 2016, en un ple extraordinari, el batlle es va comprometre a complir la llei, que obliga a tots els components d'un òrgan col·legiat a percebre les mateixes retribucions, indiferentment del càrrec que ocupen, tant el batlle com un regidor van estar cobrant més que la resta per l'assistència a plens i a les juntes de govern. La formació exigeix el retorn dels diners que haurien cobrat de més.

Segons expliquen, en un comunicat, malgrat que se'l va advertir reiteradament de la irregularitat, l'exalcalde va estar cobrant fins al final del mandat, el juny de 2019, per sobre de la resta de membres de la junta de govern.

Durant els quatre anys de legislatura, expliquen, en concepte d'assistències a plens, comissions informatives i juntes de govern, l'exalcalde va cobrar un total de 84.697,25 euros. Per la seva part el regidor Daniel Zorrilla va cobrar pels mateixos conceptes 53.654,25 euros. Un altre regidor, present als mateixos plens, comissions i juntes de govern, va cobrar 47.028,00 euros.

ERC exigeix que Monteagudo i Zorilla retornin el que haurien cobrat de més, 37.669,25 i 6.626,25 euros respectivament.



Altres irregularitats



L'actual equip de govern també està estudiant dietes que consideren "irregulars "dels seus antecessors. Expliquen que ho han posat en mans dels advocats perquè valorin si es tracta d'una possible mala praxi o si es pot considerar malversació de diners públics.