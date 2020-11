Martorell millora la mobilitat i l'enllumenat de tres polígons

L'Ajuntament de Martorell ha finalitzat les obres de millora que s'han fet als accessos dels polígons industrials de La Torre, Solvay i Can Cases-Can Sunyol, per un import de 957.012 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n'ha aportat el 70,5%.

Els treballs han incidit en la mobilitat i en la millora de la il·luminació de tots tres polígons mitjançant diverses actuacions en paral·lel. D'una banda, s'han instal·lat 51 nous punts de llum i s'han substituït 110 antics llums per uns de nous del tipus led. I de l'altra, s'han obert 425 metres lineals de carril bici, s'ha fet una jerarquització de l'espai viari, s'han asfaltat 16.780 metres quadrats de calçades i voreres, s'han pintat una desena de passos de vianants, s'ha ampliat l'aparcament amb 114 noves places, s'han fet tres rotondes d'accés, s'ha renovat la senyalització viària, i finalment, s'han habilitat tres punts de recàr-rega per a vehicles elèctrics.

Aquest conjunt d'actuacions ha permès assolir millores sensibles en la mobilitat, en el sentit que s'ha reordenat el front viari d'accés i s'han reduït lleugerament tant els col·lapses circulatoris com la sinistralitat. Al mateix temps, l'Ajuntament ha destacat que aquestes intervencions representen un avenç a nivell ambiental amb la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics. En aquesta línia, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, destaca que «no és cos d'un sol projecte», i que l'Ajuntament ja està redactant-ne dos més que es presentaran a entitats supramunicipals per mirar d'obtenir finançament econòmic per tal de poder-los executar. «Els polígons són la nostra font principal d'ingressos, i per això hem de cuidar la generació d'activitat econòmica, que vol dir ocupació, riquesa i benestar, i tenir els polígons al dia».

Aquest conjunt de millores tindran un impacte sobre les 149 empreses que hi ha en aquests tres polígons en els quals s'ha actuat, que ocupen un total de 2.417 treballadors.