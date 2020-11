Olesa impulsa una plataforma per al comerç local on hi ha descomptes

Els veïns d'Olesa de Montserrat podran comprar amb alguns descomptes al seu municipi si utilitzen una nova aplicació que es posa en marxa a partir de mitjan mes de novembre. L'eina té la voluntat de ser un espai per a la promoció de les botigues i per a la fidelització dels clients en comerç local. És una idea que neix de l'Ajuntament, del departament de Promoció Econòmica, i que té el suport de l'Associació de Botiguers i Comerciants Olesa Comerç i del Mercat Municipal. La plataforma rep el nom d'Impulsa Olesa.

Fonts municipals han indicat que l'aplicació Impulsa Olesa oferirà tota la informació que publiquin els establiments locals adherits a la campanya, permetrà accedir a descomptes i conèixer totes les promocions vigents. I han afegit que també es podrà consultar informació referent a les entitats locals, alhora que inclourà un apartat de notícies de premsa local i l'agenda d'activitats del municipi. L'adhesió dels establiments a la plataforma és totalment gratuïta, ja que la iniciativa forma part del projecte impulsat pel departament de Promoció Econòmica per a l'enfortiment digital del comerç local. En aquest cas, Impulsa Olesa s'ha plantejat com una eina específica de fidelització i comunicació que donarà visibilitat als establiments que s'hi adhereixin.

Yolanda Muñoz, cap del Servei de Promoció Econòmica, en declaracions a Ràdio Olesa, ha destacat que Impulsa Olesa «ajudarà els comerços a augmentar les vendes i el benefici del comerç local, premiant els clients amb euros de descompte que es poden utilitzar per pagar les seves compres futures». L'aplicació també permet fer publicitat de les promocions que faci cada establiment (ofertes, sortejos).

Els clients tindran dues maneres de registrar-se i gaudir dels avantatges de la plataforma: a través de l'aplicació Impulsa Olesa i mitjançant una targeta moneder, que estarà disponible als comerços adherits. «D'aquesta manera es podrà arribar a un públic ampli i divers», ha remarcat Yolanda Muñoz. A l'aplicació Impulsa Olesa hi haurà la informació de tots els establiments que s'hi adhereixin. Cada comerç tindrà accés a una intranet on podrà gestionar el seu compte d'usuari i publicar informació com descomptes, promocions, informació de contacte i enllaços a les mateixes xarxes socials o pàgina web. A través d'un mapa, també es podrà veure la seva localització.

Els establiments locals es poden adherir a la plataforma Impulsa Olesa a través de dues modalitats: amb moneder o sense. En la modalitat Moneda Establiment, el comerç podrà aplicar un percentatge de descompte que s'acumularà al compte de l'usuari per a futures compres a la mateixa botiga. En la modalitat sense moneder, els establiments no podran aplicar descomptes, però poden publicar promocions, amb l'obligació d'un mínim de quatre d'anuals.

Muñoz ha explicat que la modalitat Moneda Establiment és com generar una targeta de fidelització sense necessitat d'inversió, ja que la gestió es fa a través de l'aplicació. Més endavant, hi haurà la Moneda Vila, que permetrà generar descomptes que es podran utilitzar en qualsevol dels establiments olesans adherits a la plataforma. Quan l'associació de Botiguers i Comerciants faci, per exemple, algun concurs, els premis es carregaran en aquesta Moneda Vila.