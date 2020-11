El PSC fa fora del partit Teo Romero, exlíder de la formació a Santa Margarida de Montbui i l'Anoia

El PSC ha donat de baixa del partit al socialista històric Teo Romero una vegada ha estat condemant per malversació de fons en la seva etapa com a president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD). Els socialistes de l'Anoia consideren que l'adtitud de Romero demostrada en la sentència no està d'acord amb l'ideari del partit i amb el que la formació espera dels representants públics. El polític anoienc va fer importants despeses en viatges, dietes i locals d'oci nocturn, entre altres despeses, durant la seva etapa com a president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD). En el marc d'un acord d'última hora entre les parts, el ja exsocialista va pactar una pena de dos anys de presó, que no complirà si no delinqueix durant els propers dos anys, i quatre més d'inhabilitació per treball o càrrec públic.

El PSC-Anoia assegura en un comunicat que "respecta la sentència, tal i com sempre fem davant de qualsevol sentència judicial". En el cas de Romero, la sentència posa en qüestió la credibilitat de qui durant diversos mandats es va imposar en les eleccions locals de Santa Margarida de Montbui. També va ser primer secretari de la formació a l'Anoia i va tenir diversos càrrecs de responsabilitat al partit i en òrgans supramunicipals. El paper de Romero dins dels socialisme anoienc va ser de gran indicidència en les polítiques a dur a terme a la comarca i va estar enfrontat, entre d'altres, amb el grup del PSC d'Igualada, que tenia un taranná més obert amb el procés nacionalista català.

El PSC-Anoia afirma en el comunicat que "lamenta que amb la sentència queda en entredit l'ètica més estricta que ha de regir la gestió pública, a la qual els Socialistes ens obliguem per mandat dels nostres estatuts. La persona afectada ja va ser suspesa de militància abans d'iniciar-se el judici i ara ha estat donada de baixa del partit". I dona el seu suport als militants de la formació que estan comandant la nova etapa del PSC a Santa Margarida de Montbui.