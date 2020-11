Els empresaris del Penedès insten a sumar esforços en el desenvolupament del nou Pla Territorial Parcial

La Unió Empresarial de l'Anoia i la Federació Empresarial del Gran Penedès (que engloba l'Alt i Baix Penedès i el Garraf), han optat per anar a la una i han fet una crida per sumar esforços en el desenvolupament del nou Pla Territorial Parcial del Penedès. En roda de premsa, els presidents de les dues patronals han presentat un manifest conjunt on posen l'accent en la necessitat del nou pla "per garantir l'ecosistema empresarial, el benestar dels treballadors i perquè les comarques siguin competitives per viure i treballar-hi".

Joan Domenech i Neus Lloveras, presidents de la Unió Empresarial de l'Anoia i de la Federació Empresarial del Gran Penedès, han presentat el manifest que han elaborat conjuntament i que obren a "qualsevol entitat i organisme que vulgui compartir la voluntat de dinamitzar el teixit empresarial". A parer dels col·lectius, el pla és una eina indispensable "pel desenvolupament de les nostres comarques", ha assegurat Lloveras, tot recalcant que "un entorn empobrit no donarà benestar a les persones".

El Pla Territorial Parcial del Penedès es troba en aquests moments en ple procés participatiu per a la seva elaboració. Amb el manifest, les dues patronals han volgut deixar clar que vetllaran perquè sigui un pla "plural i que tingui en compte les diferents realitats del territori, amb la implicació de persones i agents diversos i d'arreu de la vegueria", ha apuntat Lloveras.

Els eixos

Els col·lectius empresarials han posat les bases de quines han de ser els objectius del nou planejament. D'una banda, han explicat, ha de buscar "l'equilibri" entre el desenvolupament de noves àrees, industrials i empresarials pel creixement ordenat, sostenible i respectuós de l'activitat empresarial en harmonia amb l'entorn i l'activitat existent. També consideren que ha de servir per impulsar l'activitat econòmica i comportar una millora de les infraestructures i les comunicacions. Altres prioritats, afegeixen, han de ser l'actualització i aposta de les xarxes d'internet, fibra òptica, cobertura mòbil i 5G; i que totes les accions es facin amb les màximes garanties de sostenibilitat, respecte i integració mediambiental pel territori.

Un pla necessari

Segons les associacions, la vegueria es troba en una "delicada situació en l'àmbit econòmic", un context "agreujat" per la crisi de la covid-19. Per aquesta raó consideren que, per combatre les elevades xifres d'atur, cal apostar "pel creixement, la creació de nous llocs de treball de valor afegit que permeti retenir talent i joves i captar-ne de nou". També en la necessitat de progressar per ser "més competitius". I és que, afegeixen, la pèrdua d'alguns punts en l'índex de competitivitat comarcal 2020, elaborat per la FEGP, "fan necessària una actuació dinamitzadora de l'activitat empresarial i en infraestructures a l'àmbit de la vegueria".

L'avantprojecte al primer semestre de 2021

L'avanç de proposta que se sotmet a debat és un document obert. S'estructura al voltant de quatre grups temàtics, espais oberts; assentaments residencials; dinàmiques econòmiques, i infraestructures. Per cada grup temàtic hi haurà dues sessions, virtuals, una primera d'experts que aportaran el seu punt de vista sobre la qüestió, i una segona on les persones interessades podran debatre i fer les seves aportacions. Els debats finalitzaran el 26 de novembre i totes les opinions serviran per redactar l'Avantprojecte del Pla, que ja serà un document amb determinacions de caràcter normatiu. Es preveu disposar d'aquest Avantprojecte aprovat durant el primer semestre de 2021.