L'avinguda de la Unió, eix central de Castellolí, serà municipal

L'Ajuntament de Castellolí ha arribat a un acord amb la Generalitat de Catalunya pel traspàs del tram de la carretera N-II (carretera antiga) que passa pel municipi. Així que es publiqui l'acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la carretera serà oficialment propietat de l'Ajuntament, que feia temps que la reclamava. Es tracta d'un tram de poc més d'un quilòmetre, entre el punt quilomètric 561 i 562, via central del municipi i que es coneix com l'avinguda de la Unió. L'Ajuntament havia reclamat la propietat per poder transformar l'avinguda en illa de vianants i així crear un espai cèntric al poble, reduint el trànsit rodat i eliminant barreres arquitectòniques.

Per poder definir com ha de ser aquesta transformació, l'Ajuntament va signar el passat mes de setembre un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per tal que els estudiants del darrer curs d'arquitectura elaborin diversos projectes, que presentaran a mitjans de gener en una exposició oberta al públic perquè els veïns puguin veure les propostes i valorar quines els agraden més, com a part del procés de participació sobre el futur de l'avinguda. L'Ajuntament escollirà d'entre els projectes quines propostes i idees són les més adequades. Les obres seran finançades per la Diputació de Barcelona i executades l'any 2021.

El govern local ha explicat en els darrers dies que un dels grans projectes que té sobre la taula per aquesta legislatura és la transformació de l'avinguda de la Unió (l'antiga N-II) en illa de vianants per crear un espai cèntric al poble, reduir-hi el trànsit rodat, eliminar-ne barreres arquitectòniques i convertir el carrer principal del municipi en un punt de trobada i espai de passeig dels veïns. Aquesta transformació urbanística anirà acompanyada d'una reconversió de l'espai municipal El Centre.