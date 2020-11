Castells reestructura el govern per donar Hisenda a Montserrat Duch

La futura regidora de l'Ajuntament d'Igualada Montse Duch, que substitueix la dimissionària Marisa Vila, serà la nova responsable d'Hisenda de l'Ajuntament. L'alcalde Marc Castells ha hagut de refer el cartipàs atenent el perfil diferent que tenen Buch i Vila. La nova regidora també serà la responsable de Coordinació i Règim Interior. Duch tindrà, també, la quarta tinència d'alcaldia, amb la qual cosa l'alcalde Marc Castells manté la picada d'ull en qüestions de gènere, fent que quatre regidores siguin les que tinguin més responsabilitat dins del govern, per sota del mateix alcalde.

L'altra regidora que ha de modificar el seu paper al govern municipal és Carlota Carner, que és un dels puntals del govern de Junts x Cat a Igualada. L'alcalde Marc Castells ha explicat aquest dimarts que la regidora Carlota Carner seria la responsable dels departaments d'Urbanisme, Talent, Joventut, Governació, Igualtat i Organismes Externs. La regidora Patrícia Illa també s'ha vist afectada en les seves funcions. Per a ella serà justament la cartera d'Ensenyament, que fins ara havia portat Vila. Illa també portarà Esports i l'Organisme Municipal d'Ensenyaments Artístics.

Miquel Vives, per la seva part, serà el regidor de Sostenibilitat, Mobilitat i Promoció de la Ciutat. A més, la Biblioteca Central i l'Arxiu Històric passaran a dependre de la regidoria de Cultura i Relacions Institucionals, que encapçala Pere Camps. La resta de tinències d'alcaldia i de regidories es mantindrien com fins ara. Aquesta nova organització del cartipàs ha de ser ratificada en la propera sessió del ple municipal. Montserrat Duch, però, encara no és regidora formalment.

Ara, amb la renúncia de Vila, el grup de Junts x Igualada demanarà el relleu. Duch era la següent a la llista de Junts x Igualada i, per tant, no es preveu que hi hagi problemes. La previsió és que Duch sigui nomenada regidora en el proper ple que se celebri a la ciutat, que Castells espera fer abans d'acabar el mes de novembre.

La renúncia de Vila s'ha fonamentat en escrits presentats els dies 16 d'octubre i 23 d'octubre, El fet que entre aquesta data i la celebració del ple d'ahir s'hagin produït altres sessions plenàries i reunions de junta de portaveus sense que s'hagi donat a conèixer la dimissió ha estat criticat pels grups d'ERC i Poble Actiu, ambdós a l'oposició. Durant els anys de mandat de Marc Castells, Vila és la tercera regidora que abandona el govern. Abans ho han fet Maria Senserrich i Maria Àngels Chacón, aquesta última en el moment de ser nomenada consellera.

Castells va agrair «la dedicació i la implicació» que ha tingut Vila en una responsabilitat de regidora d'Ensenyament per a la qual està «molt preparada» (Vila és professional de l'educació). Castells va dir que «ha excel·lit» en la seva feina «en un moment que ha estat molt complicat». I va destacar els mèrits en els mesos que Vila havia estat a l'Ajuntament.



Transparència del govern

Els portaveu dels grups de l'oposició, Enric Conill (ERC), Jordi Cuadras (Igualada Som-hi), Neus Carles (Poble Actiu) i Carmen Manchón (Cs), van tenir paraules d'agraïment i de reconeixement a la feina feta per Marisa Vila. Però Conill i Carles van reclamar al govern que expliqui «els motius polítics» de la dimissió i va fer retrets a l'alcalde Castells per no haver informat de la voluntat de la regidora de plegar. Conill considera que en el govern de Junts x I «hi falta transparència».

Neus Carles, per la seva part, va argumentar que en matèria educativa, tot i entendre les dificultats del moment, «a vegade s'ha fet bé, a vegades s'ha fet tard i a vegades no s'ha donat resposta», i va lamentar «les dificultats que suposa canviar d'interlocutors» per al col·lectiu d'ensenyants de la ciutat. Carles també va insistir en la necessitat de treballar per l'«equitat educativa a la ciutat» i per posar fi a la segregació.