Les façanes dels ajuntaments d'Igualada, Òdena i Calaf es vestiran de lila per la prematuritat

Un total de 16 ajuntaments de Catalunya, entre els quals hi ha el d'Igualada, Òdena i Calaf il·luminaran les seves façanes de color lila el proper dimarts 17 de novembre, Dia Mundial de la Prematuritat. Els consistoris responen així a la petició realitzada des de l'Associació Som Prematurs per ajudar a fer visible el fenomen de la prematuritat i les problemàtiques que comporta. Els Ajuntaments implicats, a part dels tres citats, són els de L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, Reus, Arenys de Mar, Besalú, Cassà de la Selva, Corbera de Llobregat, La Garriga, Palau-solità i Plegamans, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Vicenç dels Horts, Vidreres i també la Diputació de Girona.

En tot el món, segons dades de de l'Assocaició Som Prematurs, 1 de cada 10 naixements té lloc abans de la data prevista de part, i les complicacions associades a aquests naixements són la primera causa de mortalitat infantil. A més, la prematuritat –especialment si és extrema– pot comportar discapacitats físiques i psíquiques, seqüeles de salut i retards en el desenvolupament psicomotriu i l'aprenentatge.



Una celebració alternativa

Enguany, la pandèmia de COVID-19 ha impedit que Som Prematurs pogués celebrar la festa multitudinària que organitzava cada any per donar ressò a la causa i oferir un punt de trobada a les famílies. Així, l'Associació ha demanat la col·laboració dels consistoris perquè el Dia Mundial del Prematur continuï essent objecte d'atenció pública. Els 16 Ajuntaments catalans i la Diputació de Girona s'afegeixen així a la llista d'edificis públics de tot el món que il·luminen les seves façanes de color lila per solidaritzar-se amb la Prematuritat.

Com a alternativa als actes d'anys anteriors, Som Prematurs promourà igualment una penjada virtual de mitjonets i històries personals a les xarxes socials que gestiona. A més, enviarà lots de regals als hospitals on és present per tal que les famílies dels nadons prematurs ingressats a les unitats neonatals (UCIN) se sentin acompanyades.



Acompanyament online

Si bé la covid-19 ha interromput l'acompanyament presencial a les UCIN que oferia l'Associació, des de maig l'entitat està realitzant aquesta acció de manera virtual tres vegades al mes mitjançant videoconferències. Som Prematurs ha publicat aquest estiu una Guia de Prestacions a la Prematuritat que ha tingut molt bona acollida entre les famílies. Altres accions previstes a curt termini són la distribució d'extractors de llet als hospitals per tal de facilitar la lactància materna a les famílies amb menys mitjans i el repartiment de neveres portàtils a les noves mares per transportar la llet des de casa.

Som Prematurs es una associació sense ànim de lucre nascuda amb l'objectiu d'acompanyar les famílies. Els proporciona un punt de trobada, suport, informació i aprenentatge on se senten escoltats i on poden compartir experiències, resoldre dubtes, escoltar les preocupacions i opinions, i compartir els èxits. Actualment, Som Prematurs compta amb delegades en nou hospitals catalans.