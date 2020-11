Empresaris de l'àrea Penedès volen indústria per evitar les ciutats dormitori

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) i la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), que engloba l'Alt i Baix Penedès i el Gar-raf, reclamen que el futur pla director de l'àmbit Penedès que ara s'elabora tingui en compte la planificació industrial, perquè consideren que és imprescindible que aquest territori guanyi ter-renys per a les indústries per poder generar més riquesa, que entenen que és, alhora, l'impuls per tenir més riquesa per al conjunt de la societat. Al mateix temps, l'àrea d'Igualada, però sobretot les poblacions de la zona més de costa, tenen el perill d'esdevenir ciutats dormitori de la indústria de l'àmbit metropolità. Els representants empresarials diuen en un manifest conjunt que van fer públic ahir que s'hauria d'evitar.

Les dues entitats, la UEA i la FEGP, han optat per anar a l'una i han fet una crida per sumar esforços en el desenvolupament del nou Pla Territorial Parcial del Penedès. En roda de premsa, els presidents de les dues patronals han presentat un manifest conjunt on posen l'accent en la necessitat del nou pla «per garantir l'ecosistema empresarial, el benestar dels treballadors i perquè les comarques siguin competitives per viure-hi i treballar-hi».

Joan Domènech i Neus Lloveras, presidents, respectivament, de la UEA i de la FEGP, van presentar el manifest que han elaborat conjuntament i que obren a «qualsevol entitat i organisme que vulgui compartir la voluntat de dinamitzar el teixit empresarial». A parer dels col·lectius, el pla és una eina indispensable «per al desenvolupament de les nostres comarques», segons Lloveras, que també va recalcar que «un entorn empobrit no donarà benestar a les persones».

El Pla Territorial Parcial del Penedès es troba en aquests moments en ple procés participatiu per a la seva elaboració. Amb el manifest, les dues patronals han volgut deixar clar que vetllaran perquè sigui un pla «plural i que tingui en compte les diferents realitats del territori, amb la implicació de persones i agents diversos i d'arreu de la vegueria», ha apuntat Lloveras.

Els col·lectius empresarials posen les bases de quins han de ser els objectius del nou planejament. D'una banda, ha de buscar «l'equilibri» entre el desenvolupament de noves àrees, industrials i empresarials, per al creixement ordenat, sostenible i respectuós de l'activitat empresarial en harmonia amb l'entorn i l'activitat existent. També consideren que ha de servir per impulsar l'activitat econòmica i comportar una millora de les infraestructures i les comunicacions. Altres prioritats, afegeixen, han de ser l'actualització i aposta per les xarxes d'internet, fibra òptica, cobertura mòbil i 5G; i que totes les accions es facin amb les màximes garanties de sostenibilitat, respecte i integració mediambiental al territori.