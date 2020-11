La Generalitat es planteja posar busos elèctrics a la vora d'estacions de FGC

El departament de Territori de la Generalitat i l'empresa pública FGC plantegen tenir 12 autobusos elèctrics en 7 línies que uneixen estacions de Ferrocarrils amb nuclis urbans de població. Entre d'altres, hi ha la línia d'Olesa amb Esparreguera, la de Capellades amb el poble, la de Piera amb les urbanitzacions de l'entorn, la de Piera amb Hostalets de Pierola. I també les de Sant Joan amb el polígon de Can Sant Joan i de Bellaterra amb el Parc de l'Alba. El tram d'Esparreguera a Olesa va ser, justament, un dels trams en què es va fer la prova inicial abans de decantar-se per passar dels autobusos de combustió als elèctrics. En aquetes l'inies, l'any 2019 s'hi van fer prop de 700.000 viatges.

Aquesta mesura, segons han explicat fonts del departament, s'emmarca en els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda Verda i d'acord amb l'Estratègia 10/30 de Ferrocarrils de la Generalitat. És el que han definit com a proposta per impulsar la descarbonització del parc mòbil de les diverses línies de busos d'aportació a les estacions d'FGC. La proposta l'han presentat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín; el president de Ferrocarrils d'FGC, Ricard Font; i el director de Transports i Mobilitat, el sallentí David Saldoni.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha destacat, que "l'èxit de la descarbonització és la suma de moltes accions que, encara que no siguin d'un volum molt gran, es concreten i tenen un resultat efectiu com aquesta que avui presentem." A més, per Gavín també representa "un salt en la intermodalitat sostenible."

Per la seva part, el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, ha remarcat que és un exemple de l'orientació del servei de transport públic, situant les persones al centre, tal i com fa Ferrocarrils de la Generalitat. "FGC és un soci amb el territori. Permet fer competitius tots aquells territoris on no hi ha pròpiament una estació de Ferrocarrils i això és una aposta que dona fruits, tenint en compte la xifra de 700.000 viatgers que van fer ús d'aquesta intermodalitat l'any 2019 per poder arribar a la seva destinació".

Tots dos han emfatitzat la col·laboració público-privada que ha permès du a terme aquest pla. Per a Saldoni, "es tracta d'un projecte d'innovació global i cooperativa. Des de l'Administració Pública, amb Ferrocarrils, i sumant les empreses privades que operen les línies de bus". "Aprofitem la potència d'FGC per estendre-la a les línies de capil·laritat" ha clos Gavín.

Aquest canvi a l'energia elèctrica és possible en trajectes curts, perquè entre punt i punt els vehicles utilitzats no requereixen estacions de recàrrega. El vehicle elèctric en aquests moments és una aposta per a la transformació energètica, però està condicionat a la presència de punts de recàrrega (en aquest cas resolt perquè és poden instal·lar carregadors en aquests punts) i al llarg temps necessari per tornar a carregar les bateries que fan anar el vehicle.

El president d'FGC, Ricard Font, ha destacat que amb aquesta iniciativa "reforcem el nostre paper com a activistes en la lluita contra el canvi climàtic, per la reducció de la contaminació i, alhora, reforça la nostra aposta per ser tractors de la transició energètica del país, amb la voluntat de promoure una mobilitat més sostenible i neta. Estem fent la nostra pròpia transició d'empresa ferroviària a una empresa que es preocupa en la mobilitat en el seu conjunt".



Reducció de 800 tones de gasos d'efecte hivernacle

Font ha anunciat que amb aquesta mesura "aconseguirem reduir l'emissió a l'atmosfera de 800 tones de gasos amb efecte d'hivernacle cada any, que és el que equival, per exemple, a la captació de carboni que fan 183.000 arbres en un any - un parc i mig de Collserola- o a les emissions en un any d'un municipi de 3000 habitants". Aquesta acció està en la línia de la gestió per promoure la descarbonització de l'activitat d'FGC: l'any 2018 FGC va emetre 60.000 tones de gasos d'efecte hivernacle i gràcies a la compra d'energia elèctrica d'origen renovable, el 2019 va emetre 17.000 tones, "el que ha suposat una disminució del 72%" ha explicat Font. "Amb la descarbonització dels busos d'aportació aconseguim reduir un 5% més les emissions relacionades amb els serveis d'FGC. A més, l'any vinent el 100% de l'energia que mogui els trens d'FGC serà d'origen solar", ha conclòs.

El Departament de Territori i Sostenibilitat i FGC col·laboren des de l'any 2000 amb diferents operadors en el finançament d'aquestes línies de bus interurbanes, competència de la Generalitat de Catalunya (a través de la Direcció General de Transport i Mobilitat), en tant que són en part o en la seva totalitat línies de bus que aporten viatgers a Ferrocarrils i assumint el supòsit que si no existís la línia de bus, el viatger que avui fa l'enllaç no utilitzaria el servei ferroviari. D'aquesta manera, es fomenta, segons fonts del departament, la intermodalitat tren-bus, coordinant horaris i establint uns enllaços de qualitat, promovent a la vegada l'ús del transport públic.

En base a aquesta col·laboració, la Direcció General de Transport i Mobilitat i FGC estan treballant conjuntament en la millora ambiental dels vehicles de bus que presten aquests serveis i en determinar quins són els vehicles elèctrics més adequats a les característiques del servei de cada línia, el sistema d'alimentació més favorable i, finalment, l'impacte econòmic de la substitució del parc.

Pel que fa al sistema d'alimentació elèctrica dels busos, es contemplen dues opcions a aplicar segons les característiques del servei i el model d'explotació de cada línia: càrrega nocturna en cotxeres amb càrrega lenta, o bé càrrega d'oportunitat en el moment que el bus espera a l'estació del tren, on FGC subministrarà l'energia elèctrica comprada en alta i transformada amb una disponibilitat immediata.

En aquests moments, els treballs avancen en el pla tècnic. Ja s'han realitzat proves amb vehicles elèctrics per a certificar els càlculs fets, de manera que ja hi ha converses avançades amb els constructors de vehicles per a definir tots els aspectes tècnics i econòmics.

Aquesta actuació resulta innovadora pel que fa a la incorporació de vehicles elèctrics a la prestació de línies interurbanes de bus ja que, a hores d'ara, l'ús de vehicles elèctrics s'adreça principalment a la prestació de serveis en àmbits urbans i, per tant, cal treballar amb els proveïdors de vehicles i amb els operadors per garantir que els busos elèctrics triats garanteixin l'autonomia i el sistema de càrrega més adequat en funció de les característiques específiques del recorregut a cobrir.

La previsió és tenir tancats els estudis tècnic-econòmics abans de la finalització del 2020 per tal d'iniciar la contractació dels vehicles el 2021, amb l'objectiu de tenir tota la flota electrificada abans que finalitzi l'any 2021.