La Generalitat es planteja posar busos elèctrics a la vora d'estacions de FGC

El departament de Territori de la Generalitat i l'empresa pública FGC plantegen tenir 12 autobusos elèctrics en 7 línies que uneixen estacions de Ferrocarrils amb nuclis urbans de població. Entre altres, hi ha la línia d'Olesa amb Esparreguera, la de Capellades amb el poble, la de Piera amb les urbanitzacions de l'entorn, la de Piera amb Hostalets de Pierola. I també les de Sant Joan amb el polígon de Can Sant Joan i de Bellaterra amb el Parc de l'Alba. El tram d'Espar-reguera a Olesa va ser, justament, un dels trams en què es va fer la prova inicial abans de decantar-se per passar dels autobusos de combustió als elèctrics. En aquetes línies, l'any 2019 s'hi van fer prop de 700.000 viatges.

Aquesta mesura, segons van explicar fonts del departament, s'emmarca en els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda Verda i d'acord amb l'Estratègia 10/30 de Ferrocarrils de la Generalitat. És el que han definit com a proposta per impulsar la descarbonització del parc mòbil de les diverses línies de busos d'aportació a les estacions de FGC. La proposta la van presentar ahir el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín; el president de Ferrocarrils de FGC, Ricard Font; i el director de Transports i Mobilitat, el sallentí David Saldoni. Gavín va destacar que «l'èxit de la descarbonització és la suma de moltes accions que, encara que no siguin d'un volum molt gran, es concreten i tenen un resultat efectiu com aquesta que avui presentem». A més, per a Gavín també representa «un salt en la intermodalitat sostenible».

Per la seva part, David Saldoni va remarcar que és un exemple de l'orientació del servei de transport públic, que situa les persones al centre, tal com fa Ferrocarrils de la Generalitat. «FGC és un soci amb el territori. Permet fer competitius tots aquells territoris on no hi ha pròpiament una estació de ferrocarrils, i això és una aposta que dona fruits, tenint en compte la xifra de 700.000 viatgers que van fer ús d'aquesta intermodalitat l'any 2019 per poder arribar a la seva destinació».

El president de FGC, Ricard Font, va destacar que amb aquesta iniciativa «reforcem el nostre paper com a activistes en la lluita contra el canvi climàtic, per la reducció de la contaminació i, alhora, reforça la nostra aposta per ser tractors de la transició energètica del país, amb la voluntat de promoure una mobilitat més sostenible i neta. Estem fent la nostra pròpia transició d'empresa ferroviària a una empresa que es preocupa en la mobilitat en el seu conjunt».

Font va anunciar que amb aquesta mesura «aconseguirem reduir l'emissió a l'atmosfera de 800 tones de gasos amb efecte d'hivernacle cada any, que és el que equival, per exemple, a la captació de carboni que fan 183.000 arbres en un any –un parc i mig de Collserola– o a les emissions en un any d'un municipi de 3.000 habitants». Aquesta acció està en la línia de la gestió per promoure la descarbonització de l'activitat de FGC: l'any 2018 FGC va emetre 60.000 tones de gasos d'efecte hivernacle i gràcies a la compra d'energia elèctrica d'origen renovable, el 2019 va emetre 17.000 tones, «el que ha suposat una disminució del 72%», ha explicat Font. «Amb la descarbonització dels busos d'aportació aconseguim reduir el 5% més les emissions relacionades amb els serveis de FGC. A més, l'any vinent el 100% de l'energia que mogui els trens de FGC serà d'origen solar», va concloure.