Un igualadí s'escapa d'un control de policia i està a punt d'atropellar un agent

La Policia Local d'Igualada va detenir el conductor d'un vehicle després que intentés atropellar un dels agents d'un control a l'interior de la ciutat quan va ser requerit perquè s'aturés. El policia va haver de saltar i apartar-se de la carretera per evitar l'envestida del vehicle i a partir d'aquí es va iniciar una persecució que va acabar a l'autovia A-2. El detingut és un veí d'Igualada. Els fets van tenir lloc divendres passat, però fins aquest dijous la policia no els ha fet públics. En l'operatiu hi va haver d'intervenir, també, el cos de Mossos d'Esquadra.

Fonts policials han explicat que el control estava situat a l'avinguda de Catalunya d'Igualada. La detenció va venir precedida d'una «espectacular i perillosa persecució», en paraules del mateix cos. Al conductor se li imputen els delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, conducció temerària i conducció sense haver obtingut el permís de conducció, a més d'una denúncia administrativa per conduir sota els efectes de drogues.

Relata la Policia Local d'Igualada que «els fets es van iniciar a les 16.30 h, quan les dues unitats que estaven duent a terme el control van veure acostar-se un cotxe a gran velocitat i un dels agents va fer senyals al conductor perquè s'aturés. El vehicle va seguir avançant i el policia va haver de saltar cap a un costat per no ser atropellat». «Després d'aquesta maniobra d'evasió –continua l'explicació–, es va iniciar una persecució durant la qual el cotxe perseguit va entrar a l'autovia A-2».