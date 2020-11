Olesa actualitza i adequa el pla de participació local

El Reglament de participació ciutadana d'Olesa de Montserrat ha quedat «obsolet», segons ha explicat la cap del departament de Participació Ciutadana, Montse Muñoz. El govern actual es planteja fer una actualització per «poder donar resposta a les diferents necessitats sorgides en relació amb l'àmbit de la participació». També es planteja fer una modiciació pel que fa a les formes de participació per tal de poder arribar al màxim de població.

Muñoz ha destacat que aquest projecte consta de sis fases. La fase prèvia va consistir a contactar amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per demanar assessorament específic així com suport tècnic i econòmic, i va començar amb una anàlisi de la situació i definició del projecte el febrer d'aquest 2020 i s'ha allargat fins al mes de juny passat. La primera fase, que s'ha desenvolupat els mesos de setembre i octubre, ha consistit en la contractació d'INDIC, empresa especialitzada en processos participatius, definir les línies de treball i la creació d'un grup motor. La segona fase va començar a final del mes d'octubre i fins a l'11 de novembre amb la celebració de la primera reunió del grup motor on es recollien les primeres propostes.

Aquest cap de setmana comença la tercera fase del projecte amb la primera sessió de treball amb la ciutadania per analitzar la situació de la Participació Ciutadana a Olesa de Montserrat. Aquesta fase, que s'allargarà fins a final de mes, preveu una segona sessió de treball on es faran propostes de millora de la participació al municipi. La trobada es fa avui a partir de les 10.00 h.

La segona trobada se celebrarà el 28 de novembre en format virtual si la situació no canvia, tot i que des del departament restaran pendents dels possibles canvis en les restriccions establertes per la covid-19 i que prohibeixen totes les activitats en format presencial per si es pot plantejar canviar el format.

Les dues darreres fases començaran el 2021. El gener s'aprovarà el reglament i el març s'iniciarà la difusió dels nous mecanismes de participació.