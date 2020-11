Els Mossos d'Esquadra dissolen una missa evangelista a Viladecans amb 80 persones i equips de megafonia

Els Mossos d'Esquadra han dissolt aquest dissabte a la tarda una missa evangelista a Viladecans (Baix Llobregat) amb l'assistència d'unes 80 persones d'ètnia gitana. La missa se celebrava en una plaça a l'aire lliure a tocar de l'avinguda de Gavà i comptava amb equips de megafonia.

En total, la policia catalana han tancat quatre locals i han posat 378 denúncies per incomplir el toc de queda aquesta passada nit i matinada a Catalunya.

A Barcelona ciutat, la Guàrdia Urbana (GUB) ha interposat 236 sancions per saltar-se el toc de queda nocturn –de 22 a 06 hores- i ha tancat un bar restaurant amb gent a dins darrera el mercat de Santa Caterina, al Born. En paral·lel, dissabte la GUB va posar 10 denúncies per no respectar el confinament perimetral.