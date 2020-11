L'alcalde d'Olesa veu el pla de polígons com una oportunitat

L'alcalde d'Olesa de Montser-rat, Miquel Riera, que alhora és el titular de la regidoria d'Urbanisme, considera que l'aprovació del Pla director urbanístic de l'activitat econòmica del Baix Llobregat Nord desencalla molts temes vinculats al desenvolupament de l'activitat econòmica del sector automobilístic i obre noves possibilitats per a projectes que fins ara no s'havien pogut desenvolupar.

Riera considera que afecta «indirectament Olesa, ja que té conseqüències en el desenvolupament econòmic de tota la zona del Baix Llobregat Nord i del sector empresarial automobilístic i de logística establert». Per a l'alcalde olesà, l'aprovació d'aquest planejament «suposarà un pas endavant en el desbloqueig de moltes inversions que poden generar activitat econòmica a la zona» i que va de la mà del PDUI de la ròtula Martorell-Abrera i que servirà per prioritzar un seguit d'inversions públiques «en matèria d'infraestructures molt demanades pel teixit industrial de la zona, sobretot d'algunes poblacions com Martorell».

Al marge del PDU de l'activitat econòmica i del PDUI que ha projectat la Generalitat de Catalunya, Miquel Riera s'ha mostrat preocupat pel projecte d'ampliació de l'autovia A-2 que encara manté sobre la taula el ministeri de Foment, tot i que els nous planejaments de la zona no la prevegin. L'alcalde ha dit que caldrà «estar molt atents a qualsevol moviment que es faci en relació amb aquesta idea d'ampliació de l'A-2 amb sis carrils per arribar a Barcelona i que destrueix la zona de la llera esquerra del riu Llobregat». Per a Riera, aquesta ampliació es fa «des de la distància, sense conèixer el territori i sense entendre que el Baix Llobregat Nord no és només una zona de pas i d'interconnexió, sinó també un seguit de municipis on hi ha gent que, a més de treballar-hi, hi vivim».



Nova façana per a Seat

Seat, amb terrenys a Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires, tindria una nova façana, al cinturó oest, que és una de les vies de nova construcció que es plantegen. De fet, el document és un treball per a l'endreça del sòl industrial per crear-ne més, però també per endreçar la connectivitat en una zona on conflueixen, entre d'altres, l'A-2, la C-55 i el futur tram del Quart Cinturó d'Abrera cap a Viladecavalls i Terrassa. Pel que fa al Cinturó Oest, haurà de connectar la B-40 i la B-224 i funcionarà com un nou eix distribuïdor del trànsit dels polígons industrials a l'oest de l'A-2.

Per al sector Xàmenes, situat entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires, a tocar de la B-224, es planteja que sigui un nou sector d'activitat econòmica.

El PDU recull el concepte de bulevards urbans que proposa al Pla Director Urbanístic d'Infraestructures i que estan entesos com a eixos cívics d'un carril per sentit per al trànsit motoritzat, amb preferència per al transport públic, amb un carril bici i un itinerari per a vianants. A més, també recull un seguit de corredors ecològics per preservar el medi natural de la llera oest del Llobregat i de l'eix Magarola-Anoia.