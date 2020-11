Una empresa d'Igualada disposa del primer camió totalment elèctric

El camió elèctric que circula per Igualada ARXIU PARTICULAR

L'empresa igualadina Productos Agrícolas Macasa, propietària de la marca Labin, situada al polígon Les Comes, treballa des de l'inici d'aquesta setmana amb el primer camió 100% elèctric que es posa en servei a la ciutat d'Igualada. Es tracta d'un vehicle de la marca xinesa Heli, amb capacitat per a 4.000 kg de càrrega. No es tracta d'un vehicle pensat per fer grans recorreguts per carretera, al contrari, és un camió pensat per a l'ús urbà, amb una autonomia de bateria limitada i una velocitat relativament baixa.



Del carretó elevador al camió elèctric

El vehicle elèctric ha avançat en la seva implantació en motos, turismes, en vehicles com ara carretons elevadors, i fins i tot en autobusos, però la tecnologia encara ha d'avançar en el cap dels vehicles de càrrega. Aquest model que circula des d'aquesta setmana per les Comes té bateries de liti, i una capacitat per funcionar durant 6 hores de manera ininterrompuda. Fonts de l'empresa Tallers Citoler, que té la seu a Igualada i és la distribuïdora d'aquests camions de la marca Heli, han explicat que cada hora de càrrega equival a 2 hores de funcionament. La velocitat màxima és de 20 Km/hora. En el cas de l'empresa igualadina Macasa, el vehicle s'usa per al trasllat de materials entre magatzems de l'empresa.

Macasa està immersa en una aposta per a la sostenibilitat, l'estalvi de recursos i per a reduir la petjada de carboni de les seves activitats productives, i l'adquisició d'aquest vehicle s'inscriu en aquesta línia. Els responsables de l'empresa Citoler, per la seva part, expliquen que aquest vehicle pesat obre les portes a tot un nou sector que encara depèn molt dels vehicles amb combustibles fòssils.