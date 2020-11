L'Ajuntament d'Igualada negocia amb Càritas obrir un nou servei de dutxes públiques

Igualada té tancades les dutxes i la bugaderia per a persones vulnerables des de l'inici de la pandèmia, un servei que s'oferia a la tercera planta de l'edifici centre cívic Centre de la capital de l'Anoia. El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) ha denunciat aquesta situació. L'equip de govern de Junts x Igualada admet el tancament del servei, però assegura que es tornarà a oferir ben aviat. La setmana passada, segons han explicat fonts municipals, ja hi va haver una reunió amb Càritas d'Igualada per veure com fer funcionar aquest servei i establir un acord amb l'Ajuntament. Les noves dutxes estaran ubicades al barri del Rec. Ja és una instal·lació construïda i és de titularitat municipal.



Sense cap petició de servei a Igualada

Des del març no hi ha hagut a la ciutat aquest servei de dutxa i bugaderia per a persones vulnerables, però, segons fonts municipals, "no hi ha hagut en tot aquest període cap petició per fer-ne ús". "Si hi hagués sigut, com en qualsevol emergència de tipus social, hauríem trobat una solució i la persona o persones haurien pogut fer la seva higiene personal", han assegurat. L'acord amb Càritas hauria de ser imminent, segons aquestes fonts de l'equip de govern, que també han explicat que la necessitat que ara hi ha plantejada ha variat lleugerament. No es tracta tant de persones sense sostre, com de persones o famílies que estan vivint en habitatges que no tenen els serveis mínims.

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Igualada assegura que resoldrà aviat el tancament d'aquest servei i que la voluntat és de vehicular aquesta demanda amb els responsables de Càritas. La corporació i l'entitat han d'acabar de definir serrells de l'acord per garantir el funcionament i el sistema que sigui més operatiu. En tot cas, el govern també destaca que ara es tracta d'un servei independent, que no està vinculat a una instal·lació com era el cas del centre cívic Centre, amb la qual cosa es preveu que aquest no s'hagi de tornar a tancar.

Pel que fa a la bugaderia, la voluntat de l'Ajuntament és refer l'acord que hi havia amb la fundació Àuria, però també s'ha d'acabar de veure com es refà l'acord.

El grup municipal d'Igualada Som-hi va denunciar dilluns al vespre que l'Ajuntament d'Igualada tenia tancat el servei de dutxes i bugaderia per persones vulnerables des del mes de març. El portaveu del grup, Jordi Cuadras reclamava a l'alcalde Marc Castells (Junts x Igualada) que es reobrís "de manera immediata" el servei. "No podem girar-nos d'esquena a aquesta realitat", afegia, tot recordant que "mantenir la higiene personal és un dret tan bàsic".

"Volem una ciutat on tothom pugui viure amb dignitat i, si hi havia un servei que garantia que les persones més vulnerables sense subministrament d'aigua a casa poguessin dutxar-se i rentar la roba, no entenem per què està tancat", assegurava Cuadras. Era una acusació directa a les polítiques que du a terme el govern de Castells, perquè, segons el portaveu d'aquest grup, "ens sorprèn que el govern faci servir sempre l'eslògan de què Igualada és una 'Ciutat amable' però després veiem actuacions com aquesta que disten de ser 'amables' i ho trobem incomprensible".

Igualada Som-hi va traslladar la petició a la Comissió Informativa d'Acció Social que presideix la tinent d'alcalde Carme Riera. D'altra banda, també va reclamar al govern de la ciutat que acceleri els tràmits per obtenir l'empadronament de moltes persones vulnerables. L'empadronament és un requisit bàsic per poder obtenir la targeta sanitària i hi ha persones que no hi poden accedir perquè els tràmits triguen més de mig any, amb el greuge que suposa per tothom qui durant aquest temps es troba sense padró", segons Cuadras.