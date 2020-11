El Premi d'Honor Ciutat d'Igualada reconeixerà la trajectòria del periodista Joan Armengol

La 25a gala de lliurament dels Premis Ciutat d'Igualada reconeixerà el locutor i periodista Joan Armengol amb el Premi d'Honor. Armengol és persona amb una dilatada i destacada trajectòria en el món del periodisme. Ha entrevistat a gairebé tots els personatges destacats del segle XX: Fidel Castro, Dalí, els Beatles, Pau Casals, Franco, i una llarga llista que suma més de 50.000 entrevistes. Ara té 86 anys i no assistirà a l'acte, per es veurà un document audiovisual de la seves vivències professionals. La resta de premiats es coneixeran durant la gala que te lloc aquest diumenge a 2/4 de 12 del matí.

El Premi d'Honor és un reconeixement a la trajectòria d'aquelles persones fortament vinculades al batec cultural o de qualsevol dels àmbits socials, intel·lectuals o educatius de la ciutat; i en aquesta edició, es farà també un recordatori pòstum al desaparegut dissenyador gràfic "Saya", Lluís Velázquez Sayalero, que va morir a finals d'octubre, i a l'actor i compositor Carlos Miguel Solà, traspassat l'any passat.

La gala comptarà amb l'actuació de la formació igualadina The Curlies, que és un grup format per tres noies: la Ilona (guitarra), la Jana (violoncel) i la Maria (piano), que fusionen el so dels instruments amb les harmonies de les veus creant un estil de "versions" acústiques. El grup va néixer el 2016, quan es van ajuntar inquietuds per poder reivindicar el paper femení dins del món de la música. Durant els quatre anys de recorregut han pogut passar per llocs com: la ruta dels músics de Piera, el programa de TV3 "Oh, Happy Day" i el Rec d'Igualada, entre altres.

Aquest any, la gala se celebrarà en un acte sense públic al Teatre Municipal l'Ateneu en què es donen a conèixer els premis d'Art Digital Jaume Graells, de Composició Musical Paquita Madriguera, de Compromís Social i Cívic Mossèn Còdol, de Disseny Gaspar Camps, de Fotografia Procopi Llucià, de Poesia Joan Llacuna, de Recerca Dr. Joan Mercader i el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada. Conduirà l'acte el periodista Jordi Còdol.

Pel que fa a la participació, enguany hi ha hagut un total de 244 candidatures als premis, una xifra que dobla la participació de l'any passat, si tenim en compte que eren 109 candidatures, distribuïdes entre les diferents convocatòries d'aquesta edició. Destaquen, com els premis amb més participació, el d'Art Digital Jaume Graells, amb un 42% del total, amb 102 obres a concurs, seguit del premi de Poesia Joan Llacuna, que enguany representa el 32% de les obres a concurs, amb un total de 78 obres, una xifra que gairebé dobla la de l'any anterior, una dada possiblement atribuïble al confinament i a la disposició de més temps per la creació. El premi de Fotografia Procopi Llucià representa el 22% dels treballs.

En paral·lel al lliurament dels premis, del 19 de novembre al 13 de desembre es presentarà una exposició amb una selecció dels treballs presentats en la modalitat de fotografia Procopi Llucià. La mostra es podrà visitar a la Sala Municipal d'Exposicions, ubicada al carrer Garcia Fossas, 2.



Premis de persones amb empremta a Igualada

Els premis serveixen, també, per recordar persones especialment actives i reconegudes de la ciutat. El premi d'art digital porta el nom de Jaume Graells Gabaldón, informàtic (Igualada 1969 – 1996), que va morir prematurament i que sempre va mostrar interès per la ciència i la tecnologia i, sobretot, pel món naixent de la informàtica d'usuari. L'any 1988, amb dos companys més, va fundar el Centre Informàtic de l'Anoia, CEINA, amb la idea de divulgar i dinamitzar el coneixement de les noves tecnologies a la ciutat i comarca.

El premi de composició musical porta el nom de Paquita Madriguera Rodon, pianista i compositora (Igualada 1900 - Montevideo 1965), que va començar a tocar el piano als tres anys. Va estudiar amb Enric Granados, el mestre Marshall i Isidor Philipp. L'any 1912 va ser admesa com a concertista al Palau de la Música Catalana. De molt jove, va donar concerts a Madrid, Londres i París. Es va casar amb el músic Andrés Segovia. L'any 1915 es va embarcar cap a Amèrica i va oferir concerts a Nova York i a les principals capitals d'Amèrica del Nord i del Sud. Als divuit anys ja havia escrit trenta-cinc composicions.

El premi de fotografia porta el nom de Procopi Llucià I Torreguitart, fotògraf (Igualada 1897 – 1961), un dels fundadors, l'any 1930, de l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada, juntament amb J. Castelltort, J.M. Lladó, C. Riba, J. Pomés i R. Godó. L'any 1932 l'Agrupació Fotogràfica va cedir el seu fons de fotografies històriques i l'Ajuntament va crear l'Arxiu Fotogràfic Municipal i el va designar fotògraf-arxiver municipal. Va donar un caire divulgador a l'Arxiu i va ser autor de moltes de les fotografies de l'àmplia col·lecció. A la seva mort, l'Arxiu comptava ja amb 4.000 fitxes catalogades.

El premi de compromís social i cívic porta el nom de Josep Còdol i Margarit, prevere i periodista (Igualada, 1916-1994). L'any 1944 va determinar seguir la vocació sacerdotal, i el 8 d'octubre de 1950 va ser ordenat prevere. La seva tasca social es va iniciar amb l'allau migratòria dels anys seixanta, amb la seva implicació en la resolució dels problemes d'habitatge que sorgien. De 1953 a 1988 va dirigir la revista VIDA..., publicació que va esdevenir la premsa alternativa a l'oficial de la dictadura, factor important per a la conservació i normalització de la llengua catalana i canalitzador d'inquietuds socials del moment. Ell va captar joves col·laboradors per a la revista i va organitzar certàmens literaris, conferències, cursos, la fira del Llibre Català, les "Santjordiades" i el cercle de Cultura "Torres i Bages".

El premi de disseny porta el nom de Gaspar Camps i Junyent, il·lustrador i pintor (Igualada 1874-Barcelona 1942), un dels artistes més importants de l'època del Modernisme, període durant el qual va realitzar obres d'un exuberant decorativisme art nouveu. Va ser considerat el "Mucha català", en referència al parentiu de les seves obres amb el famós artista txec. Format a la Llotja de Barcelona i a París.

El premi de poesia porta el nom de Joan Llacuna i Carbonell, poeta (Igualada 1905– Burzet, França, 1974). De formació autodidacta, va col·laborar de molt jove a Virtus et Lavor, La Revista, Ariel i el Butlletí dels estudiants de l'Ateneu Igualadí. Autor d'una obra breu, despullada i hermètica, que evoluciona i recrea la Igualada de la seva infantesa. L'any 1939, quan va acabar la guerra civil espanyola, el poeta tenia trenta-quatre anys. Cinc anys abans havia publicat el seu llibre Onix i níquel, molt ben rebut per la crítica, en què s'endevina la influència de Joan Salvat Papasseit i Sànchez-Juan, amb alguns trets surrealistes i una llengua i una imatgeria molt estilitzades.

I, finalment, el premi de recerca porta el nom de Joan Mercader i Riba, historiador (Igualada 1917 -1989), que fou deixeble de Ferran Soldevila i de Jaume Vicenç Vives. Es va doctorar en història el 1946. Va organitzar el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (1947). Va exercir com a professor a la Universitat de Barcelona i va ser vicesecretari de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. Per motius de salut, l'any 1954, es traslladà a Madrid, on va exercir la seva tasca professional i docent en el "Consejo Superior de Investigaciones Científicas". Per les seves recerques històriques, esdevingué un dels millors especialistes del segle XVIII català: "Els Capitans Generals" (1957), "Felip V i Catalunya" (1968), i sobre l'època napoleònica: "Barcelona durante la ocupación francesa" (1946), "José Bonaparte, Rey de España" (1971), "Catalunya i l'imperi napoleònic" (1978), "Estructura del Estado Español bona-partista" (1983). Va fomentar la creació del Museu de la Pell i les recerques sobre la història d'Igualada. Per la seva trajectòria professional i humana, va rebre diversos premis i distincions: Menéndez y Pelayo (1946), Abad Dernosa (1979), Crítica Serra d'Or (1979), Josep Massot i Palmès (1981), Fill Predilecte d'Igualada (1973) i Creu de Sant Jordi (1987).