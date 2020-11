FGC posa dipòsits de reciclatge a estacions d'Igualada i Manresa

Les estacions d'Igualada, Manresa i Martorell de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya introdueixen per primera vegada la possibilitat que els usuaris d'aquest transport puguin fer reciclatge de llaunes i ampolles de plàstic de begudes. FGC i Ecoembes, l'organització ambiental que coordina el reciclatge d'envasos, han instal·lat màquines de reciclatge en 10 estacions de l'àrea metropolitana de Barcelona, i properament ho farà a Manresa i Igualada. La iniciativa es va presentar ahir a l'Espai Provença amb la participació del president de FGC, Ricard Font; el gerent d'Ecoembes a Catalunya, Xavier Balaguer, i el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost.

Aquestes màquines de reciclar formen part de Reciclos, el Sistema de Devolució i Recompensa (SDR) desenvolupat per Ecoembes. Els ciutadans rebran recompenses amb les quals es fomenta el transport sostenible –participant en sortejos per aconseguir bitllets de tren o patinets elèctrics– o s'ajuda els que més ho necessiten (contribuint a ajudar el Banc d'Aliments de Catalunya) si fan reciclatge.

Des d'ahir hi ha màquines de reciclatge instal·lades a les estacions de Provença, Martorell Central, plaça Espanya, Sarrià, l'Hospitalet Av. Carrilet, Universitat Autònoma, Sabadell Plaça Major, La Creu Alta, Can Feu - Gràcia i Vall-paradís Universitat. A partir de la setmana vinent, també n'hi haurà a Plaça Catalunya, Terrassa-Rambla, Almeda, Igualada i Manresa Baixador. En total, a final de novembre hi haurà 15 màquines en 15 estacions, i de cara a final d'any és previst que se n'hagin instal·lat més en altres localitzacions. «Amb aquesta acció, des de Ferrocarrils fem una passa més per contribuir en la sostenibilitat. Cedim espais a les nostres estacions per fomentar el reciclatge i avançar cap a un model d'economia circular, neutre en emissions i inclusiva, que ens permeti aconseguir els canvis que la societat i l'economia necessiten», segons ha explicat el president de Ferrocarrils, Ricard Font.

El portaveu d'Ecoembes, Xavier Balaguer, per la seva part, ha indicat que «amb l'arribada d'aquestes màquines fem un pas més per fer evolucionar l'actual sistema de reciclatge, contribuir a avançar cap a un model d'economia circular capaç de donar resposta als nous desafiaments i objectius legislatius marcats des d'Europa». I ha destacat el reconeixement que fa el model a la tasca dels ciutadans que reciclen a través de recompenses socials i ambientals.

El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, assegurava ahir que des de la Generalitat «valorem positivament aquelles iniciatives que impliquin millorar la participació ciutadana en la separació de residus, i que es faciliti incentius als que col·laboren en separar cor-rectament els residus».