Els Premis Ciutat d'Igualada celebren la gala de la 25a edició sense públic

La 25ena edició dels premis Ciutat d'Igualada s'ha fet aquest diumenge sense públic i amb una retransmissió per Youtube. La pandèmia ha canviat la festa habitual, amb el teatre de l'Ateneu Igualadí ple, però la convocatòria s'ha mantingut en un format de gala molt similar al d'altres anys.Tot i les especials condicions d'aquesta edició, els premis han tingut una alta participació, segons ha destacat en la intervenció de benvinguda el regidor de Cultura, Pere Camps. Del conjunt de guardons, dos han estat declarat deserts.

Els premis Ciutat d'Igualada contemplen diferents temàtiques, però hi ha un gaurdó que té especial significació pel que suposa de reconeixement a la trajectòria de persones igualadines que han destacat en els seus camps professionals. Enguany, el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada, ha estat per a Joan Armengol Costa, en reconeixement a la seva dilatada trajectòria en el món del periodisme. El jurat d'aquest guardó estava format per Marc Castells, alcalde d'Igualada, els regidors Pere Camps i Marisa Vila Berzosa, i Mireia Claret, Xavier Barberà Bota, Glòria Escala, Montserrat Lobato i Josep Rabell.

El guardó l'ha recollit mossèn Xavier Bisbal i Talló, nebot de Joan Armengol, que a causa de les restriccions de mobilitat per la pandèmia no ha pogut assistir a l'acte. El lliurament ha inclòs, també, la projecció d'un vídeo explicatiu de la vida professional de l'homenatjat, així com una felicitació del periodista Jordi Évole.

D'altra banda, la gala també ha inclòs un apartat dedicat a recordar protagonistes de la cultura local que han mort el darrer any, com és el cas de l'actor Carlos Miguel Solà, i de Lluís Velázquez Sayalero, El Saya, un dels pioners del món del disseny igualadí.

El Premi de composició musical Pepita Madriguera ha estat declarat desert. El jurat, format per Salvador Brotons Soler, Josep Comellas Rosiñol, Francesc Gregori Pons, Manel Camp Oliveras, i la mantenidora i secretària, M. Queralt Martí i Garcia, ha atorgat dues mencions: a "Fantasia en 1 moviment", obra per piano de Joan Carles Martínez Prat, i "Canzone da Batello", obra per a guitarra de Publio Delgado Fernández de Heredia.

El premi de disseny que porta el nom de Gaspar Camps té per objectiu reconèixer el talent dins el món del disseny en els seus diferents àmbits i compta amb el suport de l'entitat disseny Igualada i l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps. El premi està dotat amb el guardó Ciutat d'Igualada i 1.350 euros i ha estat atorgat a Xavier Andrés per l'obra d'interiorisme de l'Hotel Somiatruites.

El premi d'Art Digital Jaume Graells, impulsat pel Centre Informàtic de l'Anoia, CEINA i l'Ajuntament, compta amb el suport de La Renda Urbana, i Trilogi, que any rere any mantenen viva la memòria de Jaume Graells. El jurat, format per Pere Camps i Oviedo, Ada Jover Sampere, Josep Maria Rosich i Morist, Xavier Vives i Sabaté, Joan Domènech i Ventura, Eulogi Domènech i Roig i Teresa Creus i Bel, ha declarat guanyadora l'obra "Desde el reino de mi mente", de l'autor Raul Villalba, de Buenos Aires, que s'ha endut el guardó, una llicència original atorgada per Corel i 1.800 euros. També s'ha atorgat un accèssit, dotat amb una llicència original Corel i un diploma acreditatiu, a l'obra "Pulsión escópica", de l'autor Julian Camilo Briceño Sepulveda de Colòmbia, resident a Bilbao.

El Premi de poesia Joan Llacuna, organitzat per l'Ajuntament amb el suport de l'Ateneu Igualadí i el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, està dotat amb el guardó Ciutat d'Igualada, 2.000 euros i la publicació de l'obra a Viena Edicions. El jurat format per Enric Viladot i Presas, Laura Rosich i Mena, David Soler Ortínez, Carmel·la Planell i Lluís i M. Teresa Miret i Solé, ha atorgat el premi a l'obra "El Clot" , de l'autor Àngel Martínez Moreno, de València.

El Premi de fotografia Procopi Llucià, que recorda la figura d'un dels fundadors de l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada, ha estat atorgat a la col·lecció "Boira", de Diego Pedra Benzal, de Cornellà de Llobregat. El segon premi ha estat per a la col·lecció "Espacios Compartidos" del fotògraf José Ramón Luna de La Ossa de Tarancón. Fins al dia 13 de desembre, les obres presentades al certamen es podran veure a la Sala Municipal d'Exposicions. El guanyador participarà amb una exposició monogràfica durant el festival de fotografia Fineart, que tindrà lloc a Igualada del 26 de febrer al 21 de març de 2021. El jurat ha estat format per Gabriel Brau Gelabert, José Luis Fillat Claver, Carmel·la Planell Lluís i Daniel Farré Garriga, que actuava com a secretari.

El Premi de recerca Dr. Joan Mercader, que compta amb el suport del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada i la col·laboració del Centre d'Estudis Antoni de Campmany de la Universitat de Barcelona, ha estat declarat desert pel jurat format per Miquel Termens, Glòria Escala, Ricard Soto Company, Raimon Soler Becerro i Marc Prat Sabartés.

El Premi Mossèn Còdol, que organitzen l'Ajuntament i la Fundació Sant Crist d'Igualada, amb l'objectiu de promoure i reconèixer la feina realitzada per persones, entitats i organitzacions, compromeses amb els valors socials i les actituds cíviques, està dotat amb 2.000 euros. En aquesta edició ha estat concedit a totes les persones vinculades al sector sanitari i de serveis, pel seu compromís amb la lluita contra la Covid-19. El premi l'ha recollit, en nom d'aquest col·lectiu, Fàtima Urteaga, infermera de l'Hospital Universitari d'Igualada. Els 2.000 euros es destinaran a La Marató de TV3. El jurat estava format per Josep Elias Farré, Oriol Moncunill Vidal i Jordi Miserachs i Nadal, per part de la Fundació Sant Crist d'Igualada, el regidor Pere Camps i Oviedo, Joan Godó Bisbal i Josep Rabell i Padró.

La cloenda de l'acte, que ha estat amenitzat pel grup The Curlies, ha anat a càrrec de l'alcalde de la ciutat, Marc Castells i Berzosa, que ha felicitat els premiats, ha destacat la singularitat d'aquest any i ha refermat que "treballarem amb l'audàcia de l'esperança per fer del món de la cultura un món de futur"