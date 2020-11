ERC de Piera posa el càrrec del seu alcalde a disposició per salvar el govern

Esquerra Republicana de Piera ha anunciat que l'alcalde del municipi Jordi Madrid, està disposat a presentar la seva dimissió del càrrec si d'aquesta manera es pot salvar la governabilitat de Piera i mantenir la formació republicana a l'alcaldia. Madrid està molt qüestionat per la resta de forces polítiques de Piera, tant que els seus socis des de principi de mandat fins ara, Junts x Piera, li ha presentat una moció de censura conjuntament amb el PSC i Ara és Demà (Comuns).

Així ho han anunciat a través d'un comunicat a través de xarxes socials. Podria ser que la reacció d'ERC arribi tard perquè l'alternativa ja està formada i, de fet, el PSC ha anunciat fins i tot la data de celebració del ple per fer el relleu d'alcalde i de govern: el dia 4 de desembre, a les 12 del migdia. ERC dona per perdut el lideratge de Jordi Madrid a Piera i fins i tot planteja un canvi en la formació per afrontar un relleu intern.

Des del partit asseguren que van iniciar una ronda de contactes amb la resta de formacions per tal de determinar quines eren les "motivacions". Tot plegat per acabar determinant que "el principal punt de la crisi" són algunes de les "actuacions de govern" per part de Madrid. Els republicans han assegurat que aquesta crisi els ha agafat "per sorpresa" i que no havien rebut cap avís previ per part dels socis. Tot i que no han volgut "entrar en valoracions extenses", han mostrat el seu "suport" a l'alcalde i han afegit que comparteixen "responsabilitats".

Al comunicat, però, també han titllat d'irresponsabilitat "trencar un govern estable" en plena pandèmia, on la gestió municipal té un paper "cabdal". Això sí, han insistit en la possibilitat que Madrid dimiteixi com a alcalde i regidor si això permet garantir una "governabilitat" que garanteixi "l'estabilitat municipal". Un canvi que si volguessin el grup de Junts es podria materialitzar en el ple del dimecres 25 de novembre.

Esquerra Republicana recorda que disposa de la confiança de "la majoria dels electors" i assegura que ja està treballant a configurar "un nou govern més fort" amb "nous lideratges".