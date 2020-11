L'aigua de Calaf torna a ser potable

L'aigua de Calaf ja "torna a ser apta per a ús de boca". Les darreres analítiques mostren que els incompliments per terbolesa, suma de trihalometans (THM) i nitrats ja estan sota els paràmetres adequats de forma estable i continuada, el que permet veure l'aigua de l'aixeta. Encara estan per acabar les instal·lacions que han de resoldre permanentment el problema, una planta de desnitrificació que està e construcció, i la portada d'aigua de la Llosa del Cavall, que té aprovat el procés administratiu.

Des del 17 d'agost que l'aigua de Calaf estava declarada no apta per a ús de boca per part del departament de Salut Pública. El motiu era que els resultats de les analítiques fetes aquella setmana, mostraven que els paràmetres de nitrats, trihalometans i terbolesa es trobaven per sobre del valor paramètric establert i per tant, s'havia de declarar no apta per al consum humà i informar-ne a la població.

Després de fer diferents purgues de manera continuada es va resoldre el problema dels nitrats, però, no s'aconseguia tenir un període d'estabilitat llarg pel que fa a la terbolesa de l'aigua. La situació ha canviat en la darrera setmana i s'ha pogut realitzar una desinfecció del dipòsit de capçalera, els resultats de les analítiques tornen a estar de forma estable sota els paràmetres adequats i a més, visualment l'aigua tampoc mostra cap terbolesa.

Ahir dilluns, a les 7 de la tarda, l'Agència de Salut Pública va notificar a l'Ajuntament de Calaf l'aixecament de l'incompliment i ja es pot tornar a utilitzar l'aigua per a ús de boca.

Tot i això, tenint en compte la vulnerabilitat d'aquestes captacions, des de l'Agència de Salut Pública, insisteixen en el fet que cal seguir fent un seguiment analític dels paràmetres de trihalometans, nitrats, terbolesa i alumini.