L'Ajuntament d'Igualada restringeix l'accés al carrer Galícia i entorn amb un control fotogràfic de sancions

L'Ajuntament instal·larà un control fotogràfic de matrícules per accedir amb vehicle a la zona del carrer Galícia i la circulació quedarà restringida al trànsit autoritzat. En els darrers dies, l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb els veïns per explicar-los quina és la tramitació que han de fer per regislrar-se. Els objectius, segons han explicat fonts municipals, són pacificar l'activitat viària de la zona i millorar la convivència entre vianants i vehicles, amb la qual cosa es vol aconseguir un espai més segur i més agradable que, alhora, es pot convertir en un pol actiu de comerç i d'oci per a la ciutadania.

L'Ajuntament ha explicat que la instal·lació es farà durant el mes de desembre i la limitació afectarà els carrers Galícia, Vida, Dansa i Aurora. En les properes setmanes s'instal·larà la corresponents senyalització i la previsió és que el dia 1 de gener ja estigui plenament operatiu. Asseguren fonts municipals que "s'ha creat un tràmit senzill que es pot gestionar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (OAC) o bé per via telemàtica, aportant, només còpia del DNI i del permís de circulació del vehicle que cal autoritzar".

Aquest sistema regulador permetrà l'accés lliure de veïns i de vehicles autoritzats i limitarà l'accés en horaris de càrrega i descàrrega a la resta.

L'actuació forma part del projecte de gestió automàtica i control d'accessos a diverses zones de vianants, destinat a ordenar i pacificar el trànsit a la ciutat. En aquest sentit, el regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, destaca que "L'Ajuntament està fermament compromès a fer d'Igualada una ciutat més accessible, més adequada i, en definitiva, més humana. És per això que continuem amb la nostra política de pacificació del transit, política de convivència entre vianants, ginys de mobilitat i transit rodat".