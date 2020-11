El Campus Salut Igualada està pensat per a 500 alumnes

El Campus Salut d'Igualada, que acollirà els diferents graus de l'àmbit salut que s'imparteixen a la ciutat, està previst que entri en funcionament el curs 2022-2023 amb uns 500 estudiants. Així ho ha anunciat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, en una visita als terrenys on es construirà el centre. El projecte, que té un pressupost de 6 MEUR –dels quals ja en té garantits dues terceres parts-, s'ubicarà als terrenys on hi havia hagut l'antic hospital d'Igualada i al costat del centre de simulació en salut 4D Health, que està previst que els mateixos estudiants puguin utulitzar per a matèries pràctiques. El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha volgut conèixer de primera mà el projecte i ha destacat que "ara més que mai i, per futures pandèmies, necessitem muscular encara més totes les ciències de la salut".

El nou Campus Salut d'Igualada ha de centralitzar els diferents estudis que la Universitat de Lleida (UdL) ofereix a Igualada en el camp de la salut. Es tracta dels graus de Fisioteràpia, Infermeria i Nutrició. Les instal·lacions s'ubicaran als terrenys on hi havia hagut l'antic hospital d'Igualada, que es va tirar a terra el desembre del 2019. Actualment els estudis vinculats a l'àmbit sanitari s'ofereixen provisionalment a l'edifici de La Teneria. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat en una visita d'obres que el calendari amb què treballen és que la licitació d'obres es faci entre el febrer i març de l'any que ve i que, per tant, s'obri el nou campus pel curs 2022-2023.

El cost total del projecte és de 6 milions d'euros i Castells ha anunciat que dues terceres parts ja estan garantides. Segons el batlle, 2 milions d'euros els assumirà la Diputació de Barcelona i 2 milions d'euros més la Generalitat de Catalunya. Pel que fa als 2 milions restants, Castells ha dit que trucaran a més portes però "si no trobem el finançament, l'Ajuntament d'Igualada n'assumirà el cost". De la seva banda, el delegat de la UdL a Igualada, Carles Capdevila, ha destacat que la universitat lleidatana està "compromesa amb el reequilibri territorial del país" i ha expressat que "les terres de Lleida no serien el mateix sense la universitat". Per això, ha deixat clar que "col·laborar perquè els estudis universitaris puguin arribar al territori és una aposta estratègica".

Capdevila ha dit que el nou Campus Salut d'Igualada suposarà un "avenç important" pels estudiants de l'àmbit de la salut i assegura que s'arribarà als 400 o 500 estudiants. Per la seva part, el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha dit que centres com el d'Igualada "són projectes que atrauen inversions privades i és una bona notícia que la ciutat tingui ambició de ser ciutat universitària perquè li dona un futur molt millor del que ja té". D'altra banda, Tremosa ha celebrat que "el país va endavant malgrat la pandèmia" i creu que "ara més que mai i, per futures pandèmies, necessitem muscular encara més totes les ciències de la salut".

ACN