La covid fa sis morts en set dies a l'Hospital d'Igualada

El número d´ingressats baixa, el d´atesos a les UCI, també, els responsables de l´Hospital d´Igualada asseguren que hi ha menys pressió assistencial i que van recuperant activitat mèdica que havia quedat aturada per dedicar-se prioritàriament als malalts de la pandèmica, però en l´última setmana s´han hagut de lamentar 6 morts més. En l´anterior havien estat 5. Des de l´inici de la pandèmia, només a l´hospital de la capital de l´Anoia, ja hi han 151 defuncions.

La direcció de l´Hospital Universitari d´Igualada indica que hi ha menys pressió ara que no pas fa unes setmanes. La millora es va notant al centre, sobretot a les UCI, però es mantenen encara xifres preocupants. Tot i que aquesta setmana s´han hagut de lamentar 6 morts, en l´altra plat de la balança s pot explicar que d´aquelles ocupacions del 80% de l´UCI s´ha passat a una ocupació del 50%. El personal de l´UCI, però, té igualment una alta activitat perquè hi ha hagut més malalts amb patologies no covid que han requerit d´aquesta assistència d´alta intensitat.

La situació assistencial millora, però de manera prou important com per aixecar les limitacions a l´hora de permetre que familiars dels malalts ingressats puguin anar-hi de visita. De moment es manté la restricció excepte en casos molt puntuals relacionats amb la maternitat i amb l´atenció a les persones amb una alta dependència.