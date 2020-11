Nova detenció i sis investigats més pels aldarulls al centre d'Igualada del passat 31 d'octubre

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha anunciat que s'ha produït una nova detenció pels aldarulls contra les mesures covid que van tenir lloc al centre de la ciutat el 31 d'octubre. D'aquesta manera, ja sumen cinc els arrestats per aquest motiu, entre els quals hi ha els dos organitzadors de la protesta. A més, Castells ha dit que hi ha sis persones investigades més -11 en total, 3 dels quals menors-. Als cinc arrestats –que ja han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs- se'ls imputen els delictes de danys, atemptat a l'autoritat, desordres públics i manifestacions il·lícites. Castells ha dit que l'Ajuntament es personarà com a acusació particular. Els manifestants van causar danys per valor de 18.000 euros.

El batlle d'Igualada ha dit que els aldarulls del 31 d'octubre van ser "molt importants" i ha lamentat que "van suposar una greu alteració de l'ordre, la tranquil·litat i la pau dels veïns". Castells ha subratllat que els detinguts i investigats "pagaran pel que han fet", ja que "érem una ciutat que destacava per tenir una convivència important i no podem perdre aquest tresor". "Hi posarem tota la potència perquè això no torni a passar", ha reblat.

A més, l'alcalde ha ressaltat que tothom "té el dret a manifestar-se, però allò que va passar tenia l'únic objectiu de delinquir". En concret, els manifestats –que es calcula que eren una trentena- van cremar 17 contenidors i un vehicle. L'Ajuntament d'Igualada ha xifrat els danys causats pels aldarulls en 18.000 euros.