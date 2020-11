Els busos de Berga, Manresa i Olesa no pararan a Ronda Universitat

L´Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l´Àrea Metropoliltana han decidit suprimir les parades del bus de Manresa i Berga al centre de Barcelona. Argumentant que la zona està congestionada, les traslladen a altres llocs de la ciutat, amb la voluntat de donar més servei a les actuals estacions de bus de la capital catalana que tenen un servei per sota de la seva capacitat. Els canvis s´han de produir en els primers mesos del 2021.

Les línies afectades per la mesura són 11 de les 15 que operen a la ronda de la Universitat. En concret es tracta de la línia Lleida, Berga i Puigcerdà (1 línia): està operada per Alsa, empresa concessionària de la Generalitat de Catalunya; les línies Olesa-Manresa (3 línies: Barcelona-Abrera-Olesa-Manresa, e22 exprés Manresa i e23 exprés Olesa) estan operades per Hispano Igualadina (Monbus), empresa concessionària de la Generalitat de Catalunya; la línia Castelldefels-Port Ginesta (1 línia: L94); les línies Maresme no exprés (3 línies: C3-Vilassar de Dalt, C4 Premià de Mar i C6 Cabrils): les línies Garraf (3 línies: e14 Sant Pere de Ribes, e15.1 Vilanova i la Geltrú i e16 Sitges) .

Sense especificar quina serà la parada final, Ajuntament i Generalitat han explicat conjuntament que a partir d´ara s´aprofitarà l´espai disponible a les estacions intermodals d´autobusos que ja existeixen (estació del Nord, estació de Fabra i Puig i estació de Sants) per reubicar-hi part d´aquestes parades d´inici i final, mentre que d´altres es desplaçaran a altres punts de l´espai públic de menys impacte veïnal.

Amb aquests canvis, Barcelona reduiran un 60% les expedicions que hi ha en aquest espai, però incrementarà el temps de desplaçament d´aquells que baixaven al centre. El 85% de les parades d´aquest tipus de transports es troben distribuïdes a l´espai públic, amb un elevat grau de dispersió. Alhora, les tres estacions d´autobusos existents (Sants, Fabra i Puig i Nord) estan treballant per sota de la seva capacitat. Els arguments de l´Ajuntament de Barcelona són que a la ronda de la Universitat, el creixement de la utilització del transport públic ha provocat una concentració molt alta d´autobusos i una gran demanda d´usuaris. Actualment es realitzen més de 400 expedicions terminals diàries i 8.000 usuaris de les diferents línies utilitzen aquest espai.